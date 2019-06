Italia-Polonia | Di Biagio deluso | “adesso la qualificazione si complica”

Europei Under 21 - l’Italia stecca con la Polonia : il ko rende difficile la qualificazione alle semifinali : Tornano sulla terra gli azzurrini di Di Biagio: dopo la vittoria convincente con la Spagna arriva una sconfitta inaspettata contro la Polonia a Bologna. Da rivedere per Gigi Di Biagio l’atteggiamento degli azzurrini: che regalano il primo tempo agli avversari, mettendoci forse un pizzico di presunzione di troppo. Azzurrini che buttano al vento l’occasione d’oro di andare diretti in semifinale, e perdono anche il pallino di avere il destino tra ...

Prima sconfitta per l'Italia Under 21. La Polonia vince 1-0 : Niente bis per l'Italia nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21. Dopo il successo all'esordio contro la Spagna, gli azzurri rimediano un amarissimo ko di misura con la Polonia (1-0), che vince ancora e si prende il primo posto del Gruppo A a punteggio pieno. Decide il gol di Bielik nel primo tempo, tanta sfortuna invece per gli azzurrini che si vedono annullare un gol, colpiscono un palo e creano tante occasioni mai ...

L’Italia si butta via - sprecata la vittoria con la Spagna : la Polonia stende gli azzurri e vola in testa al girone : Sconfitta a sorpresa per l’Italia nel secondo match dell’Europeo Under 21, gli azzurri perdono 1-0 con la Polonia e non sono più padroni del proprio destino Sprecona e disattenta, l’Italia si butta via contro la Polonia, perdendo 1-0 al cospetto di una squadra nettamente inferiore. Dopo il successo sulla Spagna, la selezione del ct Di Biagio non riesce a dare continuità alla prestazione mostrata contro gli iberici, ...

Italia-Polonia Under 21 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : centrocampo così così - sfortunati Pellegrini e Chiesa [FOTO] : 1/15 Massimo Paolone/LaPresse ...

Italia-Polonia 0-1 : sconfitta pesante - le semifinali si complicano : Un gol di Bielik condanna l'Italia, sconfitta dalla Polonia e sull'orlo del precipizio di una prematura uscita dagli Europei Under 21. Agli azzurrini, che mettono insieme solo un paio di...

Europei Under 21 calcio 2019 : Italia-Polonia 0-1 - porta stregata per gli azzurri. Le semifinali sono lontane : Brutta battuta d’arresto per l’Italia agli Europei Under 21 di calcio, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0: sconfitta pesante allo Stadio Dall’Ara di Bologna, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato l’incontro ma si sono dovuti arrendere al cospetto dei biancorossi che sono stati più cinici nell’unica occasione da gol che hanno avuto mentre la nostra Nazionale è stata troppo imprecisa sotto ...

Europei Under 21 - Italia-Polonia 0-1 : 22.54 Passo falso dell'Italia U.21 che a Bologna viene battuta 1-0 dalla Polonia. Semifinale europea ora più complicata. Sarà decisiva sabato contro il Belgio. Nel 1° tempo gli azzurri creano tanto, mancano il vantaggio con Chiesa (Grabara para al 27') e con Madragora (chance fallita al 31'),ma poi al 40' subiscono il gol con un tiro dal limite di Bielik che Meret riesce solo a deviare sul palo e poi in rete. Nella ripresa forcing Italia a ...

Italia-Polonia - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Polonia, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Polonia| E’ terminata anche la seconda sfida valevole per la fase a gironi dell’Europeo Under 21 per l’Italia di Di Biagio. Dopo la vittoria per 3-1 con la Spagna era importante confermarsi nuovamente. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Italia-Polonia L'articolo Italia-Polonia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

VIDEO Italia-Polonia 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europei Under 21. La rete di Bielik punisce gli azzurri : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri si sono dovuti arrendere allo Stadio Dall’Ara di Bologna e ora la rincorsa verso le semifinali della rassegna continentale si fa molto complicata nonostante la vittoria all’esordio contro la Spagna. I ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato la partita, hanno creato un’infinità di occasioni da gol ma ...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-1 - Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini quasi fuori. Addio Tokyo 2020? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui. Italia-Polonia 0-1. Azzurri quasi fuori dagli Europei e dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora vi spiegheremo perché. 93′ Respinge la difesa polacca, poi Tonali finisce in fuorigioco. 92′ Angolo, forse è l’ultima occasione. 91′ Fallo di Mancini su Buksa. Non si gioca più da una decina di minuti. 4 minuti di recupero. 90′ Zaniolo è entrato malissimo in ...

Pagelle Italia-Polonia 0-1 Under21 in DIRETTA : Chiesa non basta - azzurrini sottotono a Bologna : Termina 0-1 allo Stadio Dall’Ara il confronto tra Italia e Polonia, secondo match del girone A degli Europei Under21 2019. Una brutta prestazione quella offerta dai nostri portacolori che peccano di lucidità e vengono puniti alla prima occasione dalla formazione avversaria. Decide infatti Bielik al 40′. Un riscontro che qualifica alle semifinali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 i nostri avversari mentre per i calciatori di Luigi DI ...

Diretta/ Italia Polonia Under 21 - risultato 0-1 - streaming Rai : scintille in campo : Diretta Italia Polonia Under 21 Europei 2019 streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca a Bologna, valida per il gruppo A.

Italia-Polonia 0-1 La Diretta Il palo nega il gol a Pellegrini : La seconda giornata dell'Europeo Under 21 propone lo scontro al vertice del girone A tra Italia e Polonia. Gli Azzurrini di Di Biagio ci arrivano dopo la vittoria in rimonta sulla Spagna mentre...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-1 - Europei 2019 in DIRETTA : palo pazzesco di Pellegrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ L’Italia non ha un gioco e questo si era visto anche contro la Spagna. Oggi però le individualità non ci hanno salvato per il momento. 82′ Cross di Zaniolo, blocca Grabara, che questa sera sta facendo un figurone. 81′ Di testa respinge tutto la Polonia, poi tiraccio dalla distanza di Barella. 81′ Ennesimo angolo guadagnato dall’Italia. Esce Adjapong ed ...