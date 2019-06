(Di mercoledì 19 giugno 2019)ha diffuso dei manifesti che ritraggonocon sotto scritto "lenonmai", il duce, ritratto in bianco e nero, con la sigaretta in bocca e il vestito elegante, viene utilizzato per sponsorizzare la campagna diin Calabria per il tesseramento del 2019. Il partito politico fondato da Fiore,ndo questi manifesti, ha deciso di rivendicare pubblicamente le sue, generando inevitabilmente molte polemiche. Dure le reazioni dell'Anpi e dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre che ha twittato: "Se questa non è apologia di fascismo ci domandiamo quando mai lo sia".