Quei migranti che accumulano più pensioni fino a 17mila euro l' anno

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Luca Romano I dati sulledei. Dagli assegni di sostegno al reddito alleassistenziali Non ci sono solo i"che ci pagano le". Ci sono anche quelli a cui è l'Italia, e i suoi contribuenti, a versare un assegno di sostegno. Si tratta di immigrati in difficoltà economiche e che accedono di diritto alle prestazioni del welfare italiano. Già ieri avevamo raccontato di come polizia, investigatori e Inps abbiano negli anni scoperto diversi furbetti che incassano la pensione sociale e poi se ne tornano nel loro Paese. E se certo ci sono oltre 2 milioni di stranieri lavoratori che pagano i contributi, un altro dato che occorre tenere a mente è quello del boom di stranieri che accedono al sostegno al reddito: "Dalle 17.000 erogazioni del 2008 - scrive La Verità - c’è stato un salto che ha raggiunto le 94.000 del 2017". Un salto non ...

Maria37887076 : RT @Alessio19521436: @AndFranchini Volontari ?????? tutti coloro pro migranti sono quei finti buonisti, che operano per arricchirsi...coi migr… - CordioliMirco : RT @Alessio19521436: @AndFranchini Volontari ?????? tutti coloro pro migranti sono quei finti buonisti, che operano per arricchirsi...coi migr… - AndFranchini : RT @Alessio19521436: @AndFranchini Volontari ?????? tutti coloro pro migranti sono quei finti buonisti, che operano per arricchirsi...coi migr… -