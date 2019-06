Cristian Imparato senza vestiti FOTO | “Non ho un corpo perfetto”

lanostratv

(Di sabato 15 giugno 2019) Grande Fratello:si spoglia e lancia un messaggio ai fanè statodubbio uno dei protagonisti indiscussi di questo GF 16. Per questo motivo, anche dopo la fine del reality show di Barbara d’Urso, il pubblico continua a seguirlo con grande affetto. Non stupisce infatti che lapostata nelle scorse ore dal cantante sui social abbia creato una certa “agitazione”.ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritraeveli, spiegando come mai ha scelto di postare proprio quellae il significato speciale che ha per lui. Non avrò unperfetto, e nemmeno ilche avevo un anno fa, ma adesso poco mi importa! Ha dichiaratodel GF 16. Un anno fa, infatti, il cantante di Barbara d’Urso aveva unpiù scolpito rispetto a quello attuale, ma non per questo i suoi ...

