Rinvenuta testa di lupo gigante in Siberia | risalirebbe a 40mila anni fa

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un misteriosadiè statain. Secondo il Then Times si tratterebbe di unaappartenuta ad undel Pleistocene. Dalle immagini diffuse dal quotidianono il cranio delè ancora dotato di pelo e di zanne. Adesso le ricerche per rivelare ulteriori particolari sono state assegnate ad un gruppo di scienziati giapponesi. Secondo i primi risultati, ilsarebbe vissuto circa 40 milafa. Ma le ricerche non sono ancora terminate e dell'analisi del Dna del misteriosose ne occuperà il Museo di Storia Naturale in Svezia. La storia del rinvenimento Secondo il quotidiano localeno, il ritrovamento del cranio diè stato attribuito a Pavel Efimov, che vive vicino al fiume Tirekhtyakh. Secondo i ricercatori, il cranio rinvenuto (la scorsa estate ma mostrato soltanto adesso, ndr) apparterebbe ad uno dei ...

Ric746 : La testa di un gigantesco lupo del Pleistocene, rinvenuta in Russia. - Ossmeteobargone : RT @PVirtus: Rinvenuta in Francia pietra di 14 mila anni fa con inciso un cavallo senza testa - PorcodelMolente : Rinvenuta pietra di 14 mila anni fa con inciso un cavallo senza testa -