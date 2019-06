Le prime immagini e le trame degli episodi del revival di Veronica Mars | che potrebbe

1994 - il teaser e le prime immagini dell’ultimo capitolo della serie con Stefano Accorsi : 1994, il teaser e prime immagini dell’ultimo capitolo della serie con Stefano Accorsi, sugli anni a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica. Prossimamente su Sky Atlantic.La trilogia che ha raccontato come il nostro Paese è cambiato in seguito al terremoto politico degli anni novanta, volge al termine. Prossimamente su Sky Atlantic arriverà 1994, l’ultimo capitolo della serie con Stefano Accorsi, e oggi abbiamo le prime immagini ...

Fake news del passato : le prime immagini del disastro di Chernobyl mostravano in realtà Trieste : A poche settimane dal disastro nucleare di Chernobyl i dettagli al di qua della Cortina di ferro fanno fatica a trapelare (come ricostruisce anche la miniserie tv Chernobyl in onda su Sky). L’Unione sovietica cerca di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ma ovviamente è un problema che riguarda il mondo intero e i giornalisti sono a caccia di notizie. Anche di immagini e filmati in esclusiva, ovviamente. Le reti televisive americane si ...

Undone - prime immagini per la serie a cartone animati degli autori di BoJack Horseman : C’è molta attesa per Undone, la nuova serie prodottda da Amazon Original, sia perché si tratta della sua prima produzione a cartoni animati, sia e forse soprattutto perché è realizzata dal duo ideatotore di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, strappati alla concorrenza di Netflix. Il primo trailer di Undone, ha chiarito subito alcune cose, si tratta di una serie molto spettacolare, onirica e che è valsa la pena aspettare. ...

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : crolla la facciata. Le prime immagini : Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Almeno quattro persone, tra cui un bambino portato in ospedale in codice rosso, sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco l’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte della palazzina del Comune. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e ...

Darksiders Genesis : un leak di Amazon svela tutti i dettagli e le prime immagini del gioco : Amazon ha pubblicato un annuncio inaspettato per Darksiders Genesis, titolo sviluppato da Airship Syndicate, famosi per aver lavorato a Battle Chasers: Nightwar.Secondo quanto riportato da Gematsu, all'interno della pagina Amazon compare una descrizione del gioco seguita da una serie di immagini e box art. Il gioco sarebbe disponibile per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, ma probabilmente potrebbe arrivare anche su Xbox One.L'arco narrativo ...

Pallone Champions 2020 – Le prime immagini della sfera dei top players : Il sito di calcioefinanza.it riporta le anticipazioni che riguardano il Pallone Adidas che verrà impiegato nella prossima edizione della Uefa Champions League 2019/2020. Pallone Champions 2020 – Le anticipazioni sono state rese note dal sito “Footy Headlines“. “Il sito specializzato “Footy Headlines” che spesso e volentieri offre anticipazioni sulle maglie ufficiali delle squadre di calcio, questa volta ...

Juve - diffuse le prime immagini della nuova maglia away : In casa Juventus, forte degli otto scudetti conquistati nelle ultime otto stagioni, sta per iniziare una nuova era che sarà contraddistinta dalla presenza di n nuovo tecnico in panchina, pronto a succedere a Massimiliano Allegri. L’obiettivo sarà ovviamente quello di confermarsi in Italia, ma soprattutto di fare il possibile per conquistare la Champions League e […] L'articolo Juve, diffuse le prime immagini della nuova maglia away è ...

Onward - le prime immagini del nuovo film Pixar : Dopo Gli Incredibili 2 uscito nel 2018 e Toy Story 4 in arrivo il prossimo 26 giugno, lo studio d’animazione Pixar torna a scommettere su un nuovo titolo originale. Si tratta di Onward, la pellicola animata la cui uscita è prevista per il marzo 2020. La storia è ambientata in un mondo apparentemente di provincia in cui però gli umani non esistono e a popolare case e strade sono invece elfi, troll e folletti. In queste ore sono state ...

Christian Bale e Matt Damon in Ford v. Ferrari - le prime immagini - : Niccolò Sandroni Christian Bale e Matt Damon sono i protagonisti di Ford v. Ferrari, per quello che sarà un film “vecchio stile” sulla passione per le corse automobilistiche Ford v. Ferrari, con Christian Bale e Matt Damon, si avvicina all’uscita e nonostante le notizie sul mondo del cinema siano incentrate su altri titoli, con le prime foto ufficiali merita dare attenzione al film. Christian Bale alcuni anni fa fu avvistato a Modena ...

Motori – Kia ci stuzzica con le prime immagini ufficiali del suo prossimo SUV compatto [GALLERY] : Aggiungendo un nuovo SUV globale di piccole dimensioni alla sua line-up, Kia sta estendendo la sua gamma di SUV per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni regione Kia Motors ha rivelato oggi un bozzetto dell’interno dell’abitacolo del suo nuovissimo SUV. Con tutta probabilità, la rivelazione avverrà questa estate ma Kia ci tiene a non lasciarci a bocca asciutta e ci stuzzica con questo teaser ‘vedo non vedo‘ ...

Il nuovo base di gamma Redmi 7A fa visita al TENAA - ecco le prime immagini : Redmi 7A, il presunto nuovo modello di fascia più economica del nuovo brand nato da una costola di Xiaomi, è stato avvistato nel database del TENAA. L'articolo Il nuovo base di gamma Redmi 7A fa visita al TENAA, ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) : Non sorprende più il fatto che di tanto in tanto Google modifichi qualcosa da remoto all'interno dei suoi innumerevoli servizi L'articolo Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) proviene da TuttoAndroid.

«Black Mirror 5» : cosa capiamo dalle prime immagini (con Miley Cyrus) : Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Gli episodi sono solo tre, firmati come sempre da Charlie Brooker e Annabel Jones. Eppure l’attesa per la quinta stagione di Black Mirror, che arriverà su Netflix il 5 giugno, non accenna ad affievolirsi, con i fan ansiosi di scoprire quali derive distopiche verranno indagate in queste nuove storie. Le prime immagini del trailer ci immergono ...