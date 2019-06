La bimba senza identità: niente documenti. Figlia di coppia gay, non si può scrivere padremadre (Di martedì 11 giugno 2019) Carta d'identità "rifiutata" ad una bambina di 6 anni. Succede all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto dove la pratica è sospesa in attesa delle direttive ministeriali. Il problema è sorto col Decreto Salvini col quale non si parla più di "genitore" ma solo di "madre" e "padre". La piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna. (Di martedì 11 giugno 2019) Carta d'"rifiutata" ad una bambina di 6 anni. Succede all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto dove la pratica è sospesa in attesa delle direttive ministeriali. Il problema è sorto col Decreto Salvini col quale non si parla più di "genitore" ma solo di "madre" e "padre". La piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna.

Nella municipalità di Favaro Veneto (Venezia) c’è una bimba di anni senza identità. Sul documento non è stato possibile scrivere i nomi di ‘padre' e ‘madre', perché la piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna. Stando al decreto ministeriale voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini (e controfirmato dai colleghi della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, e dell’Economia, Giovanni Tria), da aprile infatti non è più possibile indicare "genitore o chi ne fa le veci", ma solo "padre" o "madre". “Lo scorso mese – spiega la madre biologica a Il Corriere del Veneto – abbiamo chiesto che le fosse rilasciata la carta d'identità e abbiamo subito intuito che non sarebbe stato semplice. Gli impiegati dell'Anagrafe, si sono dimostrati collaborativi, hanno chiesto chiarimenti, ma non sapevano come compilare i dati anagrafici. Inserire un nome palesemente femminile di fronte alla dicitura ‘padre', tanto voluta dal ministro Salvini, rischierebbe in fatti trasformare quel documento un falso”.