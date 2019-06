Boxe – Verso Scardina vs Goddi | le sensazioni dell’allenatore Dino Spencer | “dalla

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Tutto pronto per lo spettacolo di venerdì 28 giugno sul ring del Palalido-Allianz Cloud di Milano: lediVenerdì 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano, i pesi supermedi Daniele(16-0 con 14 vittorie per KO) e Alessandro(35-4 e 1 pari) si affronteranno sulla distanza delle 10 riprese per il titolo internazionale IBF detenuto dache lo ha vinto lo scorso 8 marzo al Superstudio Più di Milano superando ai punti il finlandese Henri Kekalainen. Per Daniele sarà la prima difesa del titolo. Daniele si sta allenando a Miami Beach, dove risiede da alcuni anni, alla 5th Street Gym in cui si sono allenati Muhammad Ali e tanti altri campioni che hanno fatto la storia della. Infatti, l’immagine di Muhammad Ali è sulla home page del sito internet della palestra in cui è evidente anche la scritta Est 1950 per far capire a tutti quanto ...

