ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) Carloè intervenuto a Radio Kiss Kiss sul mercato, in particolare su, che sembra sempre più vicino al Napoli. Un colpo di prima fascia, lo definisce. Qualora dovesse andare in porto. Anzi, in assoluto il più grande colpo della storia napoletana più recente: “è un leader, è forte e ha le qualità per infiammare il San Paolo”. Secondo, Ancelotti ha contattato il calciatore un mese fa e si è assicurato il suo benestare al trasferimento. “il triangolo Ancelotti--De Laurentiis è chiuso, manca”. L’offerta del Napoli prevede 5,5 milioni di ingaggio a stagione per cinque anni. In praticaguadagnerebbe un milione in meno dei 6,5 attuali, anche se per meno anni. Il che vuol dire, chiarisce, che non perderebbe niente, anzi, guadagnerebbe di più. “L’idea del napoli è quella di chiedere il prestito, magari con qualche ...

Salvalentino86 : RT @napolista: Alvino: James Rodriguez ha detto sì. Resta solo il nodo Florentino Perez Il Napoli avrebbe proposto un ingaggio di 5,5 milio… - napolista : Alvino: James Rodriguez ha detto sì. Resta solo il nodo Florentino Perez Il Napoli avrebbe proposto un ingaggio di… - LucaParry85 : beh alvino fa bene a credere james hanno ancelotti in panca, se james era andato al bayern era stato solo merito di… -