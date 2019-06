oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La seconda edizione deglisi svolgerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le gare disi svolgeranno secondo la formula del Dynamic New Athletics. Nel primo turno di qualificazione tutte le squadre saranno suddivise in cinque gruppi, ognuno dei quali formato da sei formazioni miste, e gli atleti si sfideranno in successione su nove discipline: salto in lungo (donne), 100 (uomini), giavellotto (donne), 100 (donne), staffetta mista 4×400, 110hs (uomini), alto (uomini), 100hs (donne), staffetta mista col sistema dell’inseguimento. La classifica sarà stilata sulla base di un meccanismo che assegnerà 12 punti al primo, 10 al secondo, 8 al terzo e così via. Le medaglie saranno assegnate nelle prove singole, più un decimo titolo per la squadra vincitrice della prova complessiva. La spedizione azzurra potrà contare su alcuni nomi di primo piano del panorama ...

OA_Sport : Atletica, European Games 2019: i convocati dell’Italia. Paolo Dal Molin e Tania Vicenzino guidano la spedizione azz… -