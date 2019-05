Live non è la D' Urso | duro scontro tra Barbara e Vittorio Sgarbi | ' Stai zitto | capra'

Live - Non è la D'Urso - Barbara batte tutti : ascolti - nuovo record di Carmelita : picchi di share - una bomba : Mediaset festeggia. In un comunicato, Cologno Monzese esulta per "il nuovo record di Barbara D'Urso". Live Non è la D'Urso si conferma leader assoluto della serata con una share del 18.97% e 3.184.000 spettatori totali. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, la trasmissione ha toccato picchi di

Ascolti Tv : tra «Chi l’ha visto?» e «Live-Non è la D’Urso» a vincere (davvero) è Pamela Prati : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Se ce lo avessero detto un anno fa probabilmente non ci avremmo creduto: la televisione italiana pende dalle labbra di Pamela Prati. Succede a causa del cosiddetto «Prati-Gate», delle nozze inventate con l’altrettanto inventato Mark Caltagirone e del presunto triangolo formato da Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Prati che avrebbe ...

Ascolti Live non è la d’Urso e Chi l’ha visto : Barbara fa il 19% : Live Non è la d’Urso tocca il 19% di share: gli Ascolti Tv E anche ieri sera gli spettatori hanno vissuto l’ennesimo capitolo di quella che è stata definita Pratiful. Peccato che da qualche confessione a questa parte la vicenda abbia abbandonato le tinte da cronaca rosa per vestirsi di colori neri, tetri e inquietanti. Nonostante questo, però, gli Ascolti di Live Non è la d’Urso hanno superato (in termini di share) quelli ...

Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi - rissa in diretta a Live - Non è la D'Urso : "Vergognati" - "infame" : rissa in diretta tra Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, ancora una volta dedicata allo scandalo Pamela Prati. L'ex concorrente del Grande Fratello ha puntato il dito contro l'amica, agente del mondo dello spettacolo e coinvolta direttamente nel caso

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live non è la D’Urso (19%) tra Nemiche per la Pelle (12%) e la finale di Europa League (10.4%) : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.18 milioni e 19%Nemiche per la Pelle – Rai 1 – 2.87 milioni e 12%Chelsea – Arsenal (4-1) – finale Europa League – TV8 – 2.59 milioni e 10.4%Chi l’ha visto? – Rai 3 –2.13 milioni e 9.9%Boston – Caccia all’uomo – Rai 2 – 1.34 milioni e 5.8%Scontro tra titani ...

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live non è la D’Urso tra Nemiche per la Pelle e la finale di Europa League : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Nemiche per la Pelle – Rai 1 – milioni e %Caccia all’uomo – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Scontro tra titani – Italia 1 – milioni e %Lawrence d’Arabia – La7 – milioni e %Chelsea – ...

Live non è la d'Urso/ Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone merita l'oblio? : A Live Non è la d'Urso spazio al caso Pamela Prati-Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo parla di Sebastian, il finto figlio che Pamela Prati ha...

Live - non è la d'Urso - ma una soap : l'avvocato di Pamela Prati è la matrigna di Guendalina Tavassi : "Il più pulito c'ha la rogna". Riprendiamo alcune parole che Vladimir Luxuria ha pronunciato nella puntata di Live - Non è la d'Urso di questa sera per commentare a nostra volta gli ultimi retroscena dell'intricato, chiacchieratissimo e logorante caso che coinvolge Pamela Prati, le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo e una lunga serie di uomini-fantasma che hanno sedotto e abbandonato sul web soubrette e starlette dello spettacolo ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 maggio 2019 : Live non è la D’Urso vince la sfida social contro “Chi l’ha Visto” : social Auditel 29 maggio 2019: Barbara D'Urso vittoria schiacciante su Twitter contro Federica Sciarelli. #nonèladurso +26.000 Tweet | #chilhavisto +10.300 Tweet sfida dal sapore particolare quella tra Barbara D’Urso e Federica Sciarelli. Il caso Pamela Prati è ormai diventato nazionale e anche la Rai ...

Live non è la d’Urso - Eliana Michelazzo piange : “Io credevo a … “ : Eliana Michelazzo piange in diretta a Live non è la d’Urso: lo sfogo Anche questa sera, come da qualche settimana a questa parte, Eliana Michelazzo è stata una delle protagoniste indiscusse di Live non è la d’Urso. Durante la diretta di oggi, l’ex manager di Pamela Prati ha dovuto affrontare le cinque sfere previste dalla trasmissione, dove ben quattro personaggi sui cinque invitati l’hanno duramente attaccata per il ...

Fake news che mi hanno fatto star male! Alessia Macari non ha mai litigato con OLiver Kragl : Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando... Alessia Macari intervistata da Chi smonta le ipotesi circolata in questi giorni secondo cui avrebbe litigato la prima notte di nozze con Oliver Kragl. Il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per un matrimonio in stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi. Ma subito dopo le nozze si è diffusa sul ...

Live - Non è la d'Urso - Barbara d'Urso contro Pamela Prati : "Ma che ne sai quanto è bello essere mamma?" : Barbara d'Urso, davanti all'evidenza, getta la maschera della garantista. Con un diavolo per lustrino, la conduttrice si è schierata apertamente contro Pamela Prati nell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show del mercoledì sera in onda il 29 maggio 2019. Con lo sguardo puntato alla telecamera e un piglio battagliero, ancor più aggressivo di quello che la mattatrice di Canale 5 mise in campo quando dovette espellere Baye Dame ...

Live non È LA D'URSO/ Anticipazioni e ospiti : Max Bertolani - ex di Pamela Prati : LIVE Non è la D'URSO, Anticipazioni e ospiti 29 maggio: Eliana Michelazzo contro tutti e la verità su Sebastian, il bambino preso in affido da Pamela Prati.

Live non è la D’Urso - Andrea Piovan : chi è la voce dei servizi choc : Andrea Piovan, chi è la voce narrante dei servizi di Live Non è la d’Urso In tanti si saranno chiesti chi si nasconde dietro la voce narrante dei servizi di Live Non è la D’Urso ed ora finalmente TvBlog ha svelato la sua identità. Si tratta di Andrea Piovan, doppiatore con una lunga carriera alle spalle. Infatti, ha prestato la sua voce al celebre pupazzo chiamato Il Capo di Art Attack, poi ha lavorato per diversi documentari BBC e ...