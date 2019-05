Nuovo amore per Bianca Atzei | ora il suo cuore batte per la iena Stefano Corsi

blogo

(Di martedì 28 maggio 2019) La sua ultima storia d'con Max Biagi l'aveva fatta soffrire parecchio. Anche per questoaveva deciso di partire come naufraga per l'avventura della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi. E se proprio nel corso del realityaveva incontrato Jonathan Kashanian - diventato il suo migliore amico e la sua anima gemella - e se in molti avevano sospettato che tra i due fosse anche scoccata la scintilla dell', a togliere ogni dubbio ora è la stessa, che si fa paparazzare mentre passeggia per il centro di Milano mano nella mano con quello che sembrerebbe proprio essere il suo attuale fidanzato: laCorti.Tra Jonathan e, infatti, c'è sempre stato - e ancora sussiste - un rapporto d'amicizia fraterno. Ma ildella cantante al momentoper, inviato del programma Le Iene ed ex fidanzato dellaVeronica Ruggeri, ...

