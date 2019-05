Elezioni comunali 2019 | morti 3 candidati sindaco | cosa succede

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019)Domenica 26 maggio non è stato solo il giorno delleeuropee e delle Regionali in Piemonte, visto che in quasi 4000 comuni si è votato per le amministrative. E proprio in merito allec’è da registrare un episodio singolare quanto spiacevole. Infatti, in 3 Comuni dove si doveva votare per le amministrative 3sono. Evento disgraziato che ha di fatto determinato un rinvio del voto., ecco dove I 3 Comuni in questione sono i seguenti: Domicella, in provincia di Avellino; Carpineto Romano, in provincia di Roma; e infine Diamante, in provincia di Cosenza. Particolare il caso di Domicella, dove il candidatoche si è spento era anche l’unico (avrebbe dovuto solo raggiungere il quorum). Il caso a Domicella, in ...

