La Digos ferma Fiore e disinnesca il blitz fascista a San Lorenzo nel giorno del silenzio

(Di sabato 25 maggio 2019) Doveva essere ildela San, ma laha bloccato tutto sul nascere. Roberto, leader di Forza Nuova, è statoto mentre cercava di arrivare in via dei Lucani dove, in uno stabile abbandonato, la 16enne Desireé Mariottini era stata trovata senza vita nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso. Il fermo è stato effettuato “per controlli”, riferisce l’Ansa. Ma la vera ragione sarebbe la violazione delelettorale, alla vigilia delle Europee del 26 maggio. E i residenti e le associazioni femministe e antifasciste, radunatesi in un sit-in proprio fuori al palazzo abbandonato, esultano: “Sul corpo di Desirée nessuna propaganda. A Sani fascisti non possono entrare”.ILFALLITO - Verso le 10,e un piccolo gruppo di Forza Nuova si stavano avvicinando a via dei Lucani quando - ...

