MotoGp | la pazza idea di Gerhard Berger | coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano.infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’di far sfidaresulla pista di San Marino, senza però riuscirci. Solo il pilota della Ducati sarà al via al volante di un’Audi, mentre per il Dottore si era pensato alla BMW, ma non c’è stato nulla da fare per via del contratto con la Yamaha. Sulla questione è intervenutoai microfoni di Motorsport.com: “se devo essere onesto, sì. Il sogno era averesu una BMW eun una Audi. Abbiamo realizzato mezzo sogno. L’anno pmo ...

