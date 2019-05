Europee | exit poll dall’Olanda | avanti i socialdemocratici | tengono liberali e

Elezioni Europee - exit poll in Olanda : i laburisti primo partito - agli euroscettici 4 seggi ma a Wilders solo uno. Verdi al 10% : L’Olanda e il Regno Unito sono stati i primi due Paesi Ue ha completato le operazioni di voto. E ad urne chiuse sono arrivati i primi exit-poll per quanto riguarda i Paesi Bassi: il primo partito sono i laburisti (PvdA) del commissario europeo Frans Timmermans che avrebbe ottenuto 5 seggi su 26 con il 18,4% dei voti secondo le rilevazioni di Ipsos pubblicate dai media olandesi. agli euroscettici del Forum per la democrazia (Fvd) e il Pvv ...

Elezioni Europee 2019 al via : oggi si vota in Olanda e Regno Unito - nonostante la Brexit : Sono iniziate ufficialmente le Elezioni europee. oggi si vota in Olanda e Regno Unito, nonostante la Brexit, rimandata a fine ottobre. I Paesi Bassi eleggeranno 26 eurodeputati, i britannici 73. Domani si vota in Irlanda e Repubblica Ceca, sabato in Slovacchia, Lettonia e Malta e domenica in tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia.

Brexit - Times : “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Urne aperte nel Regno Unito per le Europee : Il paradosso delle Urne aperte per votare alle Europee mentre il Brexit party di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche ...

Elezioni Europee 2019 - con la Brexit gli eurodeputati italiani aumentano da 73 a 76 : Il numero degli eurodeputati italiani seduti al Parlamento di Strasburgo sarà aumentato da 73 a 76. Si tratta di una conseguenza della Brexit. Il prossimo 26 maggio gli italiani voteranno quindi per eleggere 76 rappresentanti all'Europarlamento, anche se inizialmente solo 73 si insedieranno mentre i restanti 3 dovranno aspettare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia giuridicamente efficace.Continua a leggere

Lo spettro della Brexit sulle elezioni Europee in Irlanda : L’Irlanda è il paese dell’Unione dove è più forte il sostegno al progetto europeo. Ma è forte anche la paura che esso fallisca, soprattutto a causa della Brexit. Leggi

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit Party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...

Europee. Pd contro governo ‘pericoloso’ - ma è lui a evocare per primo l’Italexit. Gentiloni : “Isolati”. Calenda : “C’è rischio” : Il Pd grida all’Italexit. Se l’ipotesi di uscire dall’Unione europea o perfino solo di discuterne è scomparsa dai comizi elettorali di Lega e M5s, chi ora paventa l’ipotesi che il governo possa trascinare il Paese fuori dall’euro è il Partito democratico. Nei giorni scorsi Luigi Di Maio si è scontrato con Matteo Salvini proprio perché quest’ultimo ha detto di essere pronto a sforare la soglia del 3 per cento ...

Dannata Brexit offusca il domino delle future nomine Europee : Ancora lei: la Brexit incompiuta, dannazione europea da tre anni in qua, sarà il nodo centrale da sciogliere dopo il voto di maggio. Perché fino a quando il divorzio tra Londra e Bruxelles non si conclude in una qualche maniera, che sia un ‘leave’ o un ‘remain’, non si libera un uomo ritenuto ‘chiave’ per il risiko delle future cariche europee: Michel Barnier, francese, sostenuto da Emmanuel ...

Brexit - il Regno Unito voterà alle Europee. Ecco cosa cambia : Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee del 23-26 maggio. Lo scenario, sempre più probabile, è stato confermato da David Lidington, ministro del Gabinetto e vice di fatto della premier Theresa May. Le ultime speranze di evitare il voto erano appese ai round di negoziati fra May e il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ma il braccio di ferro va per le lunghe...

