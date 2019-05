William d’Inghilterra | «La morte di mia madre | il dolore più grande»

vanityfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerDiana e il fratello, il conte Spencer, da bambiniIl conte Spencer e i figliIl matrimonio di Diana: gli Spencer al completoGli Spencer, la famiglia di Lady DianaLady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale e il conte SpencerLe ultime foto ufficiali del principeraccontano un uomo felice. Marito di Kate Middleton, padre di tre bambini, George, Charlotte e Louis, impegnato, appassionato di cause sociali e vicino all’infanzia, da sempre, specie a quella più sofferente. L’ultimo progetto è un documentario della BBC, A Royal Team Talk: Tackling Mental Health, in cui il futuro re e cinque giocatori di football discutono apertamente di tematiche a lungo considerate tabù, come la perdita e la salute mentale. E il principe ci ha messo faccia e cuore, raccontando ilper ladellaDiana, scomparsa in ...

infoitcultura : Louis d’Inghilterra muove i primi passi: il figlio di Kate e William insieme ai fratelli - ilmessaggeroit : Louis d’Inghilterra muove i primi passi: il figlio di #Kate e #William insieme ai fratelli - SEPT3MBER : nooooo ragazzi implodo è tropo carino è troppo bravo per favore dategli il C1 immediatamente non deve neanche fare… -