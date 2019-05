Napoli-Inter | Corbo | “Due chiavi tattiche dietro il successo Koulibaly e Insigne | due

Napoli-Inter 4-1 - le pagelle : Koulibaly e Fabian Ruiz mostruosi. Sorpresa Karnezis - solo un azzurro sottotono : Napoli-Inter 4-1, le pagelle: Napoli-Inter 4-1, pagelle DIFESA. Orestis Karnezis 6,5 – Schierato a Sorpresa, si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa il portiere greco avrebbe meritato il clean sheet. Kévin MALCUIT 7 – Ha un avversario scomodo ma non se ne è accorto nessuno. L’esterno ci mette corsa, precisione ed attenzione al punto che Perisic non gli crea nessun grattacapo. Dai suoi piedi nasce l’assist ...

Napoli-Inter - Ancelotti : “Sto bene qui. C’è una clausola…” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro l’Inter: “Un allenatore è sempre l’ultimo a saperlo, non c’è mai la certezza. L’esonero fa parte del lavoro di un allenatore, ora l’esperienza di tutti i giorni insegna che conta solo il risultato e diventa difficile programmare nel tempo. Lo sappiamo, siamo pagati anche per ...

Napoli-Inter - Spalletti : “Abbiamo perso male - ma siamo padroni del nostro destino” : Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro il Napoli: “Mi ci sono già trovato in questa situazione, dobbiamo mantenere la lucidità. La squadra oggi ha fatto una brutta partita ma ha ancora nelle mani il suo destino. Ora dobbiamo vincere una partita difficile perché l’Empoli verrà a giocarsela, come il Milan dovrà andare a ...

FOTO – L’analisi di Pistocchi : “Bel Napoli verticale - batte un’Inter brutta e distratta…” Il Tweet : L’analisi di Pistocchi Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, attraverso il suo profilo Twitter fa l’analisi del match Napoli-Inter: “Un Napoli verticale batte un’Inter distratta,che regala 2 gol a Zielinski (errore Asamoah) e Mertens (errore Miranda), va vicina al pari con Lautaro (salva Koulibaly) prende il 3 e il 4 a 0 dall’ottimo Fabian Ruiz, segna su rigore con Icardi. Bel Napoli, Inter ...

Napoli-Inter - 4-1 le pagelle : Skriniar e Koulibaly i migliori : Si è appena concluso il posticipo della trentasettesima giornata di Serie A tra Napoli e Inter, allo stadio San Paolo, con il risultato di 4-1. I nerazzurri restano a 66 punti e scivolano al quarto posto e ora hanno un solo punto di vantaggio sul Milan quinto. Gli azzurri invece salgono a quota 79 punti. La settimana prossima l'Inter chiuderà il campionato in casa contro l'Empoli mentre il Napoli sarà di scena allo stadio Dall'Ara di Bologna ...

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

