Allarme Bankitalia | “Lo spread alto è un peso per la crescita e le famiglie” 

Spread e paura dell'Italexit - Salvini gioca col fuoco. Allarme di Bankitalia : Il rischio di un’Italexit, termine orrendo per indicare l’uscita dell’Italia dall’Euro, non è solo una battuta da campagna elettorale ma è qualcosa di più insidioso, certamente reale, che i mercati hanno già cominciato a registrare con l’innalzamento dello Spread in questi giorni, e più in generale nel primo anno di governo sovranista. E lo Spread alto non è qualcosa ...

Nuovo Allarme di Bankitalia : aumentano i rischi di instabilità finanziaria : Pesa la frenata dell'economia, morde la recessione. E in Italia resta alta la tensione sui titoli di Stato. Il quadro generale è quello noto: dalla revisione delle previsioni di crescita all'aumento ...

L'Allarme di Bankitalia : ... rispettivamente, alla luce dei fattori di forza dell'economia del Belpaese: dalla ricchezza delle famiglie all'avanzo della bilancia dei pagamenti dal basso indebitamento del settore privato alla ...

"Il debito crescerà al 132%" : l'Allarme di Bankitalia : La Banca d'Italia riaccende i fari sul debito rivedendo le stime al rialzo. Per l'istituto, si attesterà a 5,3 miliardi nel 2018, di 5,5 miliardi nel 2017 e di 0,8 miliardi nel 2016.La precedente stima dell'Istat del rapporto debito/Pil per il 2018 era al 132,1%, per il 2017 era 131,3%. In valore assoluto il debito pubblico italiano al 31 dicembre del 2018 ammonta a 2.322 miliardi (5,3 miliardi in più rispetto alla stima del 15 marzo scorso), ...

Mattarella difende Bankitalia. L'Allarme del Colle sulla commissione banche : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle. C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la commissione d'inchiesta sulle banche. commissione che, vista la ...