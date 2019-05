Sciopero del sesso negli Usa | dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché lenon avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fatefinché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lodelper protestare contro la nuovarestrittiva sull’aborto in Georgia. Unacontroversa e discussa perché vieta l’interruzione di gravidanza non appena viene individuato il battito cardiaco del feto, ovverocirca sei settimane dall’inizio della gravidanza. Considerando che moltenon si accorgono di essere incinte se nonnove settimane, si tratta di una vera e propria proibizione dell’aborto. L’attrice ha dunque pensato di usare ...

paolochiariello : #SexStrike #scioperodelsesso negli Usa per la legge sull'aborto più restrittiva in Georgia. L'ha proclamato… - LuisaRagni : RT @Adnkronos: Sciopero del sesso per Alyssa Milano -