Volley femminile - Montreux Volley Masters 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide contro Thailandia - Turchia e Svizzera : La Nazionale italiana di Volley femminile parteciperà la prossima settimana al Montreux Volley Masters 2019, in programma presso la località Svizzera da lunedì 13 maggio a sabato 18 maggio. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha comunicato in mattinata le proprie scelte riguardo alle 14 giocatrici che prenderanno parte all’appuntamento, importante tappa di avvicinamento alla Nations League 2019. Lo scorso anno le azzurre si erano ...

Volley femminile. L’Italia di Mazzanti - un mix fra gioventù ed esperienza per un’estate infinita : L’elenco delle 25 atlete che prenderanno parte, a più riprese, alla Nations League femminile non presenta particolari sorprese, se non qualche esclusione eccellente (Bonifacio in primis) dovuta a infortuni o acciacchi vari. Mazzanti ha scelto un mix di atlete giovani ed esperte, figlie di un campionato cresciuto di livello esponenzialmente nell’ultimo anno, a tal punto da regalare al movimento una finale tutta azzurra in Champions ...

Volley : A1 Femminile - ancora un colpo per Brescia; Valeria Caracuta : BRESCIA- Nuovo colpo della Banca Valsabbina Brescia che sta facendo le cose sul serio per presentarsi competitiva all'inizio della prossima stagione agonistica. Con un'operazione lampo il GM Catania ...

Volley femminile Italia - le 25 atlete per la Nations League : ci sono anche Egonu e Sylla : Il CT della Nazionale femminile di Volley Davide Mazzanti ha comunicato le 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League, in programma tra maggio e giugno. L'avventura azzurra partirà il giorno 21 maggio contro la Polonia. Il torneo consta di 15 partite, più la fase finale (la cosiddetta Final Six) che decreterà poi la Nazionale vincitrice. La scorsa edizione del 2018 è stata vinta dalle forti atlete statunitensi. Per le azzurre ci fu la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia - presentata la lista definitiva. Ci sono tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha convocate 25 giocatrici per la Nations League, il torneo itinerante che si disputerà tra maggio e giugno (sono previsti cinque blocchi di gare, 15 partite totali prima della Final Six). Il nostro coach ha dovuto effettuare soltanto cinque tagli rispetto al listone presentato poche settimane fa: sono rimaste fuori la palleggiatrice Rachele Morello, gli opposti Terry Enweonwu e ...

Volley femminile - l’Italia sconfigge la Cina Under 23 in amichevole : Sorokaite - Alberti e Pietrini firmano il bis : L’Italia ha sconfitto la Cina Under 23 per 3-1 (25-20; 20-25; 25-22; 25-19) nella seconda amichevole giocata a Cavalese. Le azzurre hanno replicato il successo ottenuto ieri sempre contro le giovani asiatiche ma questa volta non è stato necessario il tie-break per regolare la compagine avversaria, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto una prestazione nel complesso convincente a parte il passaggio a vuoto avuto nel secondo set ...

Beach Volley - World Tour 2019 Tuan Chau Island. Il circuito femminile in Vietnam senza Italia. Gli azzurri si preparano a tre mesi di fuoco : E’ una settimana, l’ultima da qui ad agosto, senza grandi appuntamenti internazionali per il Beach volley mondiale che sta entrando sempre più nel vivo della stagione che porta dritti a Tokyo 2020. Lunedì sera sono state ufficializzate le coppie qualificate per il Mondiale di Amburgo, in attesa delle wild card, e da domani si torna a giocare con una tappa di passaggio in Vietnam, a Tuan Chau Island con un torneo 1 stella solo ...

Volley : Nazionale Femminile - l'avventura azzurra parte con una vittoria sulla Cina U.23 : CAVALESE, TRENTO,- Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana Femminile ha battuto in amichevole l'under 23 cinese 3-2, 17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7,. Dopo due settimane di allenamenti ...

Volley : A1 Femminile - Symone Speech : arriva dagli USA la nuova centrale di Brescia : Brescia- Ancora un tassello per la Banca Valsabbina Millenium Brescia per la prossima stagione agonistica. dagli Stati Uniti arriva Symone Speech, terza atleta proveniente dagli States nella storia ...

Volley : A1 Femminile - Speech - centrale statunitense per Brescia : Brescia- La Banca Valsabbina Millenium Brescia ha ingaggiato, per la prossima stagione, la centrale statunitense Symone Speech, terza atleta proveniente dagli Usa nella storia del club lombardo. LA ...

Volley : A1 Femminile - Lavarini torna in Italia - allenerà a Busto : Il campionato Italiano, che ho sempre cercato di seguire, mi sembra ancora in crescita e probabilmente è ancora il miglior campionato del mondo: a differenza del Brasile c'è la filosofia di puntare ...

Volley : A1 Femminile - la UYBA sceglie Stefano Lavarini : Il campionato italiano, che ho sempre cercato di seguire, mi sembra ancora in crescita e probabilmente è ancora il miglior campionato del mondo: a differenza del Brasile c'è la filosofia di puntare ...

Volley femminile - Samb sconfitta ad Ascoli e condannata alla retrocessione : In sintesi, questa è stata la cronaca dell'incontro, terminato con grandi lacrime di delusione e con l'amaro sapore della retrocessione. Ingredienti principali il grande cammino delle ragazze di ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano si cuce ancora lo scudetto sul petto : TREVISO- L'Imoco Conegliano fa impazzire il Pala Verde cucendosi sul petto il secondo scudetto consecutivo vincendo Gara 3 contro l'Igor Gorgonzola Novara, chiudendo 3-0 la Serie di Finale. Stavolta ...