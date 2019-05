“La Neve di Maggio è la più bella” | da Sappada a Sestola | Alpi e Appennini sommersi fin

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Cade lacome se fossimo in pieno inverno, “ma quella diè la più bella” scrivono gli appassionati nivofili sui social network entusiasti per un evento meteorologico storico. Laa quote così basse il 5, nel giorno della morte di Napoleone, non si vedeva da svariati decenni: sta imbiancando le colline dellee dell’Appennino settentrionale fino ai 300 metri di altitudine. Le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono eccezionali, tutte di oggi. Localmente si segnalano accumuli di oltre 50cm difresca intorno ai 1.000 metri di altitudine, sia sulleorientali che sull’Appennino tosco/emiliano. E domani nevicherà anche al Sud.Le immagini delle webcam in diretta Meteo, l’Uragano Artico a Passo Vezzena: bufera die vento a 1.400 metri di quota sulle PreVicentine VIDEO Meteo,sommersa ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo - TgrVeneto : #5maggio #Maltempo Vento e neve sui rilievi del #Veneto. Nelle immagini di Sara Barovier, la situazione lungo la st… - TgrVeneto : #5maggio #Maltempo Ecco invece la situazione a #Boscochiesanuova #Verona: anche qui neve e vento come testimoniano… -