Tennis | continuano i rinvii per le ATP Finals dal 2021 al 2025 | Torino conoscerà domani

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Continua l’ormai incessante serie disulla decisione che determinerà il luogo di svolgimento delle ATPper quel che riguarda gli anni che vanno dalalL’ATP, infatti, ha chiesto ulteriori documenti alle città candidate e si è inoltre presa del tempo per analizzare quello che già ha sotto gli occhi. La ragione per cui la decisione non arriverà oggi è una sola: la finale del Masters 1000 di Miami tra Roger Federer e John Isner, che occupa, giustamente, la parte più importante della giornata.potrebbe essere il giorno del giudizio, ma non è escluso che si vada ancora oltre., dalle informazioni che filtrano, rimane la prima favorita per appropriarsi del torneo tra i migliori otto giocatori del pianeta, anche in ragione di una mai nascosta volontà dell’organo che governa ilmaschile di mantenerlo in Europa anche a fronte di ...

danixever : @SkySport vi prego di spiegarmi a che serve registrare le partite di tennis su #SkyQ se mentre vedo #Federer Vs… - OA_Sport : #MiamiOpen Djokovic soffre ma accede agli ottavi di finale, Isner e Kyrgios continuano la loro corsa, si ferma Fogn… - SuperTennisTv : Continuano le sfide a Miami... oggi in diretta i match di 3° turno della parte bassa del tabellone! #tennis -