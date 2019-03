Carolyn Smith parla del tumore e fa una promessa per Ballando

lanostratv

(Di sabato 30 marzo 2019)promette: “Stasera acon le stelle scoprirete…” Debutterà stasera la nuova edizione dicon le stelle, come sempre con Milly Carlucci alla conduzione. E a poche ore dall’esordio dell’edizione numero 14 del seguitissimo show del sabato sera di Rai1, la storica giurata del programma,, ha rotto il silenzio sui social facendo unache riguarda proprio la prima puntata dicon le stelle 2019. Sulla sua pagina facebook ufficiale ha infatti scritto:Stasera acon le stelle scoprirete il mio nuovo look, scelto con mia nipote Ester. Vi aspetto in edicola su Gente.Allo statoha allegato la foto della copertina del settimanale che ha menzionato, nel quale, da ciò che possiamo constatare, ha rilasciato un’intervistando delcon le stelle,...

ItaliaNotizieV : Carolyn Smith rivela la brutta notizia: “Non sono guarita dal cancro” -