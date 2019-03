Assassin’s Creed III Remastered disponibile da oggi

Nuovi videogiochi in sconto su Amazon : GTA 5 e Assassin’s Creed Odyssey tra le offerte del 25 marzo : Gamer unitevi e gioite, perché sono arrivati Nuovi videogiochi in sconto su Amazon! Come ormai accade da qualche tempo, il colosso degli acquisti online ha ben pensato di lanciare una nuova tornata di offerte incentrate su alcune delle produzioni videoludiche più apprezzate degli ultimi anni. Si tratta insomma di un ottimo modo per recuperare a prezzo fortemente ribassato uno o più titoli che avevamo lasciato nella nostra lista dei desideri, per ...

Ubisoft annuncia i requisiti PC di Assassin’s Creed III Remastered : Ubisoft annuncia I requisiti minimi e consigliati per Assassin’s Creed III Remastered su Windows PC. requisiti Minimi (30FPS) Risoluzione: 1080p Video Preset: Basso Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo version a 64bit) Processore: Intel Core i5 3400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz RAM: 8 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM con lo Shader Model 5.0) Configurazione ...

Assassin’s Creed 3 pronto a tornare - perchè vale la pena attenderlo : Quando approdò sugli scaffali dei negozi nell'ormai lontano 2012 Assassin's Creed 3 riuscì senz'altro a farsi apprezzare: tanto il pubblico quanto la critica (e i voti ne sono la prova lampante, con il suo 85% di media su Metacritic) non si tirarono indietro quando si trattò di tessere le lodi dell'allora nuovo capitolo della saga dedicata ad assassini e templari. Di anni dalla release originale ne sono ormai passati sette circa, e numerosi sono ...

Assassin’s Creed III Remastered : Nuovi dettagli da Ubisoft : Il lancio della Remastered di Assassin’s Creed III si avvicina, per tale occasione Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Remastered A differenza delle Remastered precedenti, Assassin’s Creed III è stato sviluppato per usufruire al meglio delle più recenti tecnologie, tra cui l’incremento della risoluzione e il supporto 4K e HDR, con ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile la conclusione dell’Eredità della Prima Lama : Ubisoft annuncia il lancio di Stirpe, l’episodio finale del primo arco narrativo post lancio, L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey, per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. In Stirpe, il terzo e ultimo episodio de L’Eredità della Prima Lama, il nostro eroe affronterà finalmente la mente malvagia che si cela dietro agli eventi ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con la Nuova Partita + : Ubisoft è lieta di annunciare la pubblicazione di una Nuova patch per Assassin’s Creed Odyssey, la quale sarà disponibile da oggi su PS4, Xbox One e PC, scopriamo cosa include. Nuova patch per Assassin’s Creed Odyssey A seguire il breve ma interessante changelog: Introduzione della modalità Nuova Partita +, la quale consente ai giocatori di ricominciare l’avventura con tutto ...

Il nuovo Assassin’s Creed Legion in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Le indiscrezioni al 25 febbraio : L'evoluzione della saga rosso sangue di casa Ubisoft potrebbe fare rima con Assassin's Creed Legion. Stando ai rumor apparsi nelle ultime ore sul portale Comic Book, pare infatti che il colosso d'Oltralpe sia già al lavoro sul nuovo episodio del franchise, per ora fermo ad Odyssey e alle bellezze dell'Antica Grecia. Proseguendo sul filone tanto seducente delle civiltà antiche, gli Assassini più amati del videoludo potrebbero così trascinarci ...

Assassin’s Creed Odyssey soddisfa Ubisoft - quale il futuro per la serie? : La svolta RPG di Assassin's Creed Odyssey (e prima ancora di Assassin's Creed Origins) ha colto indubbiamente alla sprovvista i fan storici della saga, abituati com'erano a un gameplay molto più diretto ed essenziale. Ovviamente non stiamo parlando necessariamente di un male, dal momento che la risposta da parte della community ai nuovi episodi del franchise è stata indubbiamente positiva, dopo un periodo non proprio florido per Ubisoft, che per ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo con l’aggiornamento 1.1.4 : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo entro la fine del mese dell’aggiornamento 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porterà con se delle interessanti novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Modalità Nuovo Gioco + in arrivo A partire dalla fine del mese sarà disponibile la patch 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, la quale aggiungerà quanto ...

Assassin’s Creed III Remastered disponibile dal 29 Marzo : Poche ore fa, la casa videoludica Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed III Remastered sarà disponibile dal 29 Marzo per PlayStation 4, Windows e Xbox One. Assassin’s Creed III Remastered includerà il gioco completo, le missioni per giocatore singolo Benedict Arnold e Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington e Assassin’s Creed III Liberation Remastered. Assassin’s Creed III Remastered: i giocatori vestiranno i panni di Connor, un ...