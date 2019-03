Nadine Labaki racconta Cafarnao - Caos e miracoli | «La mia guerra vista da un bambino»

Sul set di 'Cafarnao' con Nadine Labaki : Premiato al festival di Cannes, il film racconta l'epopea di Zain dodicenne che vive nella periferia più difficile di Beirut. Per realizzare questo film la libanese Nadine Labaki ha fatto ricerche per ...

Cafarnao. Incontro con Nadine Labaki : Sento che il mondo sta sempre più diventando un caos, un Cafarnao, quindi è necessario trovare dei modi di pensare alternativi per trovare una soluzione. Non sento di aver avuto la precisa ...

La regista di 'Cafarnao' - Nadine Labaki presidente di giuria a Cannes per la sezione Un Certain Regard : " Ricordo quando andavo a Cannes come studente di cinema, ero così eccitata di vedere il festival più prestigioso del mondo ", ha raccontato la Labaki. " Allora, sembrava così fuori dalla mia portata.