Amici 18 | Beppe Vessicchio torna al Serale con un nuovo ruolo

Serale Amici 18 : torna Beppe Vessicchio con un ruolo inedito : Beppe Vessicchio torna al Serale di Amici 18: cosa farà con la De Filippi Un’orchestra di giovani talentuosi professionisti accompagneranno i ragazzi durante le esibizioni al Serale di Amici 18 da sabato 30 marzo. Dopo essere stato per tanti anni una colonna portante del talent show di Maria De Filippi, Beppe Vessicchio torna ad Amici . ma non sarà al timone dell’orchestra. Come anticipato dal sito Davide Maggio, Vessicchio avrà un ...

BOOM! Beppe Vessicchio torna ad Amici : Beppe Vessicchio Qualche tempo fa forse non avrebbe fatto nemmeno notizia. Ma oggi il ritorno di una vecchia colonna al serale di Amici 2019 promette di far contenti molti. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Beppe Vessicchio farà nuovamente parte della squadra del talent di Maria De Filippi. Non fate due più due, però. Perchè se è vero che ad Amici torna l’orchestra, il direttore non sarà Vessicchio (ma Celso Valli). Il ...