5 novità Apple presentate all' evento del 25 Marzo

Apple News+ e Apple Arcade le novità di Cupertino per giochi e notizie : Apple News+ , invece, è un servizio che potenzialmente è in grado di cambiare per sempre il mondo dell'informazione: pagando un abbonamento di 9,99 dollari , l'utente ha accesso a oltre 300 riviste e ...

Le novità presentate oggi da Apple : Tra cui una carta di credito, una piattaforma di videogiochi originali e un servizio streaming per fare concorrenza a Netflix

Apple - tutte le novità : da Apple TV Plus a Apple Card : Dopo una settimana ricca di novità centellinate giorno dopo giorno, Apple conclude il suo ideale calendario dell'avvento (d'altro canto, oggi è il 25 marzo...) con uno degli eventi più importanti della sua storia. La prima notizia è che in questo evento non ci sono stati annunci di nuovi prodotti, ma quella ancora più importante è che la Mela ha deciso di puntare tutto sui servizi. La Mela si è resa ...

Tra le novità di #AppleEvent c'è News Plus : 300 riviste e quotidiani : New York, 25 mar., askaNews, - Apple 'ha sempre creato hardware e software di prima classe, ma anche servizi. Nessuno meglio di Apple offre le tre cose insieme'. Così l'amministratore delegato Tim ...

Google - da Apple Music a Nintendo Switch : le tante novità in arrivo : Apple Music è in arrivo su Google Home , secondo l'app iOS di Google per la gestione dei suoi altoparlanti intelligenti. Un lettore su MacRumors ha notato che l'app Google Home ora elenca Apple Music ...

Usa - l'accusa a Huawei di furto di segreti industriali : ecco come provava a spiare le novità di Apple : ... sostenendo che l'arresto e l'inchiesta sono stati portati avanti con una motivazione politica. Il numero uno di Huawei ha ribadito che l'azienda non si farà metterne in ginocchio dagli Usa, ...