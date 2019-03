Bologna | Igor il russo condannato all' ergastolo

blogo

(Di lunedì 25 marzo 2019)Il Tribunale dihaall'Norbert Feher, aliasil. Il cittadino serbo, attualmente detenuto nel carcere di Saragozza, in Spagna, ha seminato il panico nell'aprile 2017 nelle province die Ferrara. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso per lui il massimo della pena per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, il ferimento di Marco Ravaglia e gli altri reati contestati tra cui rapina a mano armata, furto, porto abusivo di armi e ricettazione.Feher non era presente in aula, bensì era collegato in videoconferenza dalla Spagna dove si è reso responsabile dell'uccisione di altre 3 persone, tra le quali due uomini della Guardia Civil nel giorno del suo arresto. Per settimane le forze dell'ordine cercarono di rintracciarlo in Emilia Romagna con un enorme spiegamento di forze, che comunque non riuscì a scongiurare la sua fuga.Dopo la ...

