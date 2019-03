Cristiano Ronaldo | figli e moglie | chi sono i familiari del calciatore

Qualificazioni Euro 2020 : Sheva ferma Cristiano Ronaldo. Francia ok in Moldavia : ROMA - Non va oltre lo 0-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato al Da Luz di Lisbona dall'Ucraina allenata da Shevchenko. Era la partita che sanciva il ritorno del fuoriclasse juventino in ...

Djokovic segna di testa e tagga Cristiano Ronaldo : Il numero uno del mondo Novak Djokovic oltre che per il tennis non ha mai fatto mistero della sua passione per il calcio, più volte infatti ha espresso la sua fede calcistica legata ai colori rossoneri del Milan. Negli ...

Ajax - Tagliafico : 'Affrontiamo la Juve con fiducia. Cristiano Ronaldo si ferma così' : Un momento d'oro per Nicolas Tagliafico . Attualmente impegnato con la Nazionale argentina, il difensore dell' Ajax è stato tra i protagonisti assoluti della straordinaria prestazione dei lancieri ...

Tennis - Miami : Djokovic in gol come Cristiano Ronaldo : TORINO - La voglia di sorridere non manca a Novak Djokovic tra un match e l'altro al Masters 1000 di Miami . L'Atp Tour, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un breve video con protagonista il ...

Cristiano Ronaldo - la decisione drastica della Juventus : perché i bianconeri non possono andare negli Usa : ... in pochi mesi è diventato l' immagine della competività del club bianconero nel mondo. Senza contare che la società della famiglia Agnelli ha tutto l' interesse ad allargare il suo bacino di tifosi ...

Juventus - Rui Costa : 'Cristiano Ronaldo è felice a Torino - Felix è fantastico' : Questa sera Cristiano Ronaldo tornerà in campo con la maglia del Portogallo. CR7, infatti, ha deciso dopo nove mesi di rientrare nel gruppo della sua nazionale, e stasera guiderà l'attacco lusitano contro l'Ucraina. Dunque, dopo le grandi notti vissute con la maglia della Juventus, il fuoriclasse portoghese ora punta a vivere una serata memorabile anche con la formazione allenata da Fernando Santos. Delle prestazioni di CR7 e della sua scelta di ...

Bale incorona Cristiano Ronaldo : È un campione incredibile : Così Gareth Bale in un'intervista rilasciata a BT Sport sul suo rapporto con l'attaccante della Juventus che ha avuto come compagno per tanti anni a Madrid .

Champions : nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una multa da 20 mila euro : E' arrivata la sentenza Uefa sul "comportamento improprio" di Cristiano Ronaldo che in Juventus-Atletico Madrid si era ripetutamente toccato la zona inguinale in direzione della tifoseria avversaria, insultandola anche in spagnolo ("Hijos de puta"). nessuna squalifica per CR7, che potrà quindi affrontare l'Ajax ai quarti di finale il prossimo 10 aprile, ma il portoghese dovrà comunque pagare una multa da 20 mila euro, stessa cifra che ...

UEFA : multa per Cristiano Ronaldo. Ecco la reazione della stampa estera : Lo sottolineano infatti sia As che Sport sui propri siti web. Più duro invece El Mundo Deportivo, secondo cui la sanzione sarebbe troppo leggera. Il quotidiano catalano apre, infatti: ' Solo 20mila ...

De Ligt-Juventus - attenzione : c’è il verdetto di Cristiano Ronaldo! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore classe 1999 attualmente in forza all’Ajax. Il centrale difensivo, ora come ora, rappresenterebbe il primo obiettivo del prossimo mercato bianconero. 70 milioni di euro la valutazione fatta dall’Ajax, circa 50 milioni l’offerta […] More

