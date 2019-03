Achille Lauro ha svelato le date dell’instore tour del nuovo album “1969”

L’instore tour di Achille Lauro per 1969 da Milano e Roma a Bologna e Varese : tutte le date : L'instore tour di Achille Lauro parte il 12 aprile con un appuntamento al negozio Mondadori Megastore di Piazza Duomo. Nel giorno del rilascio del nuovo disco di inediti, 1969, Achille Lauro incontrerà i fan per firmare le copie dell'album. L'appuntamento è fissato alle ore 17.00 per la prima tappa dell'instore tour promozionale che proseguirà fino al 20 aprile, stando al calendario attualmente annunciato. Il 13 aprile, Achille Lauro sarà ...

Anna Tatangelo - il prossimo viaggio con Gigi e il pensiero su Achille Lauro : Anna Tatangelo, la serenità ritrovata con Gigi D’Alessio dopo la forte crisi Anna Tatangelo si lascia intervistare da Grazia e rivela qualche piccolo dettaglio sulla sua crisi con Gigi D’Alessio e sulla collaborazione con Achille Lauro. Al Festival di Sanremo 2019 la nota artista si è presentata con il brano Le nostre anime di notte. […] L'articolo Anna Tatangelo, il prossimo viaggio con Gigi e il pensiero su Achille Lauro ...

Achille Lauro : "Grazie per il sostegno" : Sanremo 2019 è stata una kermesse musicale all'insegna delle polemiche più disparate. Da chi accusa Claudio Baglioni di aver fatto da 'dirottatore artistico del Festival', conducendo cioè un programma ...

Achille Lauro - il nuovo album è «1969» - fatto di «musica senza tempo» : Non si ferma un attimo, Achille Lauro, che annuncia un nuovo album appena spento, o quasi, tutto il clamore che ha caratterizzato la sua partecipazione al 69°Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Brano che, oltre a scatenare assurde polemiche per il presunto inneggiamento alla droga, ha colpito (per fortuna) per il carattere innovativo, molto diverso dalla trap – e dalla samba trap – del rapper. Sanremo, evidentemente, ...

Achille Lauro dopo le polemiche a Sanremo scrive ai giornalisti : “Basta distanze” : Achille Lauro dopo le polemiche scrive ai giornalisti: “Eliminiamo la distanza tra me e voi” “Ciao carissimi, ho chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per eliminare la distanza tra me e voi”. Inizia così lo speciale messaggio ai giornalisti di Achille Lauro, che ha deciso di scrivere di suo pugno il comunicato per annunciare l’uscita del […] L'articolo Achille Lauro dopo le polemiche a Sanremo scrive ...

Achille Lauro annuncia il disco "1969" e ringrazia i giornalisti : Roma, 18 mar., askanews, - "Ciao carissimi, ho chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per eliminare la distanza tra me e voi": inizia così la mail con cui Achille Lauro annuncia ai ...

Achille Lauro - "ecco il mio 1969"/ Video - la copertina 'confusa' del nuovo disco : Achille Lauro annuncia personalmente l'uscita dle suo nuovo disco il prossimo 12 aprile intitolato semplicemente 1969 ecco di cosa si tratta

Il nuovo album di Achille Lauro è 1969 - annunciato con un comunicato scritto di suo pugno : “Così elimino le distanze” : Il nuovo album di Achille Lauro è 1969. Dopo giorni di indiscrezioni, il trapper ha sciolto le riserve sul suo futuro discografico rivelando il nome del disco che rilascerà il 12 aprile prossimo e per il quale ha scritto un comunicato di suo pugno, così da eliminare le distanze comunicative. Achille Lauro viene dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019, nel quale ha gareggiato con Rolls Royce, portandosi anche dietro un'ondata di ...

Achille Lauro e l'annuncio del nuovo album : 'Sarà una musica diversa' : La data è ufficiale: il nuovo album di Achille Lauro uscirà il 12 aprile. A comunicarlo è lui stesso sul suo canale Telegram. Postando la foto di una stella tipo Hollywood walk of fame con all'interno ...

Achille Lauro ha annunciato l’uscita del nuovo album “1969” : In arrivo il 12 aprile The post Achille Lauro ha annunciato l’uscita del nuovo album “1969” appeared first on News Mtv Italia.

Tutti i dettagli del nuovo album di Achille Lauro dopo Rolls Royce al Festival di Sanremo 2019 : Sono rivelati i dettagli del nuovo album di Achille Lauro, quello che darà un seguito naturale a Pour l'amour e del quale non si conosce il titolo. Il trapper romano ha deciso che il suo nuovo capitolo discografico si aprirà il 12 aprile, così com'era stato intuito dai fan nei giorni scorsi in cui Lauro aveva svuotato il suo profilo Instagram di tutte le foto degli ultimi tempi per lasciare spazio ai suoi scatti da bambino. Il nuovo ...

Svuotato il profilo Instagram di Achille Lauro - via tutte le foto : spunta un neonato che preannuncia novità : Risulta Svuotato il profilo Instagram di Achille Lauro, che potrebbe anticipare alcune novità in serbo ai progetti dell'artista di Rolls Royce e che attendono di essere rivelati attraverso il suo profilo ufficiale. I suoi canali ufficiali sono stati completamente ripuliti e, visti gli ultimi sviluppi, non si tratterebbe dell'intervento di un hacker ma del chiaro volere dell'artista che starebbe preparando il terreno per grandi annunci che ...

Achille Lauro - mistero su Instagram : sparisce tutto e rimane solo la foto di un feto : Sono rimasti di stucco i followers di Achille Lauro quando lunedì sono andati sul suo profilo Instagram e l’hanno trovato completamente svuotato. Il cantante ha infatti cancellato tutte le foto caricate, pubblicando solo un nuovo post in cui si vede solo l’immagine di un’ecografia con un feto e la didascalia “Genesi”. Anche nelle sue Instagram Stories si vede sempre il video di un’ecografia mentre al posto ...

Achille Lauro - nuovo mistero su Instagram : il trapper posta la foto di un feto : A poche ore dal giallo dell'improvvisa eliminazione di tutti i post su Instagram, Achille Lauro torna a stupire il suo pubblico con una nuova foto: quella di un feto corredata dalla seguente ...