Atletica – World Relays | verso Yokohama e Doha | le staffette azzurre in raduno | c’è anche

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Ingebrigtsen batte Tefera sui 1500 - mondiale stagionale di Ta Lou sui 60 : A Dusseldorf (Germania) si è disputata l’ultima tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Spicca in particolar modo l’ivoriana Mariee-Josee Ta Lou che corre i 60 metri col tempo di 7.02, miglior prestazione mondiale stagionale battendo Ewa Swoboda (7.10) e Dafne Schippers (7.19). L’azzurra Johanelis Herrra si è fermata in batteria (sesta con ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : riflettori su Samuel Tefera nei 1500m - nove titoli in palio nel gran finale a Dusseldorf : Si concluderà domani, mercoledì 20 febbraio, con il PSD Bank Meeting di Dusseldorf (Germania) lo IAAF World Indoor Tour 2019. Nel sesto e ultimo appuntamento della manifestazione, nata sul modello della IAAF Diamond League per valorizzare l’Atletica Indoor e giunta ormai alla quarta edizione, saranno assegnati gli ultimi nove titoli degli undici in palio (a Birmingham sono infatti terminati gli eventi del salto in lungo maschile e dei ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Laura Muir quarta di sempre sul miglio! Mondiale stagionale di Su Bingtian : tutti i risultati a Birmingham : A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. La notizia del giorno è ovviamente il record del mondo firmato da Samuel Tefera sui 1500 metri ma non sono mancati altri risultati di rilievo. tutti si aspettavano il record nazionale di Laura Muir sul miglio e la beniamina del pubblico non ha deluso piazzando un ottimo 4:18.75, ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Yulimar spaziale - che volo a 14.92! Mondiale stagionale di Sidorova. Tutti i risultati a Madrid : A Madrid (Spagna) si è disputata la quarta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Show assoluto della scatenata venezuelana Yulimar Rojas, la Campionessa del Mondo Indoor-outdoor del salto triplo ha piazzato un vertiginoso 14.92, miglior prestazione Mondiale stagionale che le permette di diventare la dodicesima atleta di Tutti i tempi. Alle sue spalle la ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Marcell Jacobs torna nel lungo a Madrid! Spiccano Rojas - Schippers e Ortega : Non c’è nemmeno un attimo per rifiatare nel World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Questa sera si torna infatti in pedana con la quarta tappa al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid (Spagna), non mancano le stelle in un contesto altamente competitivo che potrebbe regalare delle prestazioni importanti. La venezuelana Yulimar Rojas, Campionessa del Mondo ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Ortega e Tefera firmano il mondiale stagionale a Torun - tutti i risultati : A Torun (Polonia) si è disputata la terza tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera. I riflettori erano puntati sul salto con l’asta che ha però deluso le aspettative: lo statunitense Sam Kendricks si è infatti imposto con 5.78, a quella quota si è fermato il polacco Piotr Lisek. Riflettori puntati anche sui 60 metri femminili dove l’idolo di casa Ewa Swoboda è riuscita a regolare la quotata ivoriana Ta Lou (7.15 a ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : si riparte da Torun. Ta Lou - Maslak - Echevarria e tanti big pronti a brillare : Mercoledì 6 febbraio si disputerà la terza tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito IAAF composto da sei meeting al coperto. Si riparte da Torun (Polonia) con la celeberrima Copernicus Cup (si gareggia nella città natale dell’astronomo), lo spettacolo non dovrebbe mancare visto che saranno presenti diverse stelle pronte a brillare davanti a 5000 spettatori. C’è grande attesa per Swoboda, padrona di casa che ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe - Giulia Pennella ottava nella finale dei 60 ostacoli : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera ha fatto tappa a Karlsruhe (Germania), secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e desideroso ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi debutta a Karlsruhe! Echevarria - Maslak e tanti big in pista : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera farà tappa a Karlrsuhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. L’Italia punta tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo tornerà in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e ...