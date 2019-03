Nuova Zelanda, sinagoghe domani chiuse

Ledella, "per la prima volta nella storia", sarannodurante shabbat,per solidarietà coi fedeli musulmani per la strage nelle 2 moschee di Christchurch. Lo ha annunciato su Twitter il presidente dell'Agenzia ebraica per Israele, Herzog, spiegando l'iniziativa died esprimendo solidarietà alle famiglie in lutto. Nel tweet,in cui l'attentato viene definito "un massacro scioccante",Herzog aggiunge: "Siamo uniti nella lotta all'odio violento e al razzismo".(Di venerdì 15 marzo 2019)

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno -