Nuova Zelanda, Matteo Salvini: “L’unico estremismo da attenzionare è quello islamico” (Di venerdì 15 marzo 2019) Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta quanto avvenuto in Nuova Zelanda, rispondendo a chi gli chiedeva se esista anche in Italia qualche motivo di preoccupazione: "L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico", afferma il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio.



