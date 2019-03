Sanremo Young 2019 | finale | Tony Renis | Tatangelo | Arisa | Cocciante | Shade e Turci tra

Sanremo Young 2019 - finale : Tony Renis - Arisa - Riccardo Cocciante e Paola Turci tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : Venerdì prossimo su Rai1 si concluderà la seconda edizione di Sanremo Young, il talent di Antonella Clerici il cui vincitore sarà ammesso di diritto a Sanremo Giovani. Secondo quanto risulta a Blogo, tra gli ospiti della finale, ci dovrebbero essere Tony Renis, Riccardo Cocciante, Arisa e Paola Turci. Sarebbe saltata, invece, la prevista partecipazione di Irama.Renis (già coinvolto ai tempi di Ti lascio una canzone, quando fu lanciato il ...

Pagelle TV della Settimana (4-10/03/2019). Promossi Il Collegio e True Detective. Bocciati Sanremo Young e lo scempio Fogli all’Isola : Il Collegio 3 9 a Il Collegio. E’ stato uno dei programmi più rischiosi degli ultimi anni, sia per la collocazione che per i contenuti in sè. E se nelle prime due stagioni si era difeso bene, con l’ultimo ciclo di episodi è esploso con puntate che hanno superato il 10%, con picchi monstre per la Rai sui giovanissimi e sul web. Merito di un cast azzeccato, di un sapiente lavoro autorale che va ad incastonarsi in un ‘formato ...

Sanremo Young 2019 : partecipanti - giudici e cantanti. Streaming e replica : Sanremo Young 2019: partecipanti, giudici e cantanti. Streaming e replica Cast Sanremo Young 2019 Venerdì 15 febbraio avrà inizio la seconda edizione di Sanremo Young 2019. Condotto ancora una volta da Antonella Clerici, il talent di Rai 1 vedrà sfidarsi tra loro giovani cantanti, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Antonella Clerici, conduttrice di Ti lascio una canzone, è già avvezza a questo genere di competizioni canore. Il ...

Sanremo Young - Belen Rodriguez attaccata da Amanda Lear : "Ma piantala" : Nel corso della serata in cui si celebrava la "Festa della donna" lo scorso 8 marzo, è andata in onda la puntata della semifinale di Sanremo Young, che ha visto ospite in studio Gigi D'Alessio. Nel nuovo appuntamento del format, Belen Rodriguez si è scontrata con la linea di pensiero maturata da Amanda Lear, la quale ha prima criticato Laura Pausini e in seconda battuta ha elogiato il giovane talento Beatrice Zocca.Amanda Lear sbotta, Belen ...

Sanremo Young - giudice Lear contro la Pausini : scoppia la polemica sui social : Ieri, è andata in onda la semifinale di Sanremo Young, il programma condotto da Antonella Clerici. Nel corso della puntata Amanda Lear è finita nel mirino delle polemiche per aver espresso un giudizio negativo contro Laura Pausini. La puntata di ieri, è stata particolarmente movimentata per via delle polemiche che i giudici hanno innalzato nei confronti dei giovani concorrenti. Durante l'esibizione del pezzo 'Io canto' Giovanna Camastra ha ...

Ascolti tv : Il silenzio dell’acqua supera Sanremo Young - bene Italia’s Got Talent : La prima puntata Il silenzio dell’acqua di Canale 5 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 3.364.000 telespettatori e uno share del 15,28%. La semifinali di Sanremo Young su Rai1 ha ottenuto invece 3.076.000 telespettatori e uno share del 15,02%. Terzo gradino del podio per Italia’s Got Talent che su Tv8 ha totalizzato 1.356.000 telespettatori e il 6,2% di share. Ascolti tv, prime time Retequattro con ‘Quarto ...

Sanremo Young - 'Stona anche Laura Pausini' - Amanda Lear sgancia la bomba e scoppia la guerra : Ieri 8 marzo Amanda Lear nel corso di Sanremo Young ha dato della ' stonata ' alla cantante Laura Pausini . Apriti cielo: sui social è scoppiato un vero e proprio caso mediatico e ora c'è chi si è ...

Sanremo Young - Amanda Lear senza freni : “Laura Pausini? Stonata”. E poi fa arrabbiare Anna Tatangelo : “Come si fa a dare 1 a un ragazzo di 17 anni?” : E’ andato in onda l’Amanda Lear show a Sanremo Young, il programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici. La componente dell’Academy ha provato a difendere, a suo modo, la concorrente GiovAnna Camastra che si era esibita sulle note di “Io canto” di Laura Pausini con qualche stonatura di troppo: “Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini è Stonata”. La frecciatina alla cantante ...

Ascolti TV 8 marzo 2019 : Sanremo Young tiene testa a Il silenzio dell’acqua : Ascolti TV veberdì 8 marzo 2019: testa a testa tra Sanremo Young e Il silenzio dell’acqua Sanremo Young è riuscito a tenere testa all’attesissimo debutto in prima serata della fiction Mediaset Il silenzio dell’acqua. I due programmi, trasmessi da due reti rivali, si sono mantenuti entrambi intorno al 15% di share ieri. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti TV 8 marzo 2019:Sanremo Young tiene testa a Il silenzio ...

Ascolti Tv 8 marzo 2019 - Sanremo Young stabile. Piace Italia's Got Talent su Tv8 : Ascolti Tv di venerdì 8 marzo 2019. Su Rai1 Sanremo Young è stato visto da una media di 3 milioni di spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la prima puntata Il Silenzio dell'Acqua è andata ...

Sanremo Young : gli ascolti di Antonella Clerici senza Uomini e Donne : ascolti Tv: Sanremo Young di Antonella Clerici cresce senza Uomini e Donne Dopo la fine dello Speciale di Uomini e Donne – La Scelta, che non ha dato particolarmente fastidio alla concorrenza, venerdì 8 marzo si è consumata una nuova ed inedita sfida in campo Auditel. Secondo gli ascolti tv, Sanremo Young è riuscito a tenere testa a Il Silenzio dell’Acqua. Sono stati, infatti, 3.076.000 telespettatori e il 15% di share a seguire il ...