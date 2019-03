Isola dei famosi | dopo le critiche Alessia Marcuzzi vola all' estero

Isola dei famosi - Signorini svela dove è "scappata" Alessia Marcuzzi : beccata dai paparazzi : Dopo lo scandalo che ha travolto l'Isola dei famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata beccata dai paparazzi del settimanale Chi di Alfonso Signorini in "fuga dall'Italia", come riporta la copertina della rivista. Il reality è finito al centro delle polemiche per l'intervento di Fabrizio Coron

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio contro Luca Vismara : 'Dovrebbe volare più basso' : La nomination di lunedì sera, nel corso della , ha messo in crisi Paolo Brosio . I naufraghi credono che il giornalista stia reagendo male e forse non hanno tutti i torti. Parlando di Luca Vismara con ...

Isola dei Famosi - Paolo contro tutti : il gesto che ha infastidito Brosio : Paolo Brosio arrabbiato all’Isola dei Famosi: il particolare gesto che lo ha fatto restare male Paolo Brosio questa volta si è davvero arrabbiato e non poco. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha mandato giù una particolare scelta presa dal resto del gruppo. Ricordiamo che i concorrenti hanno deciso di restare senza fuoco per dare […] L'articolo Isola dei Famosi, Paolo contro tutti: il gesto che ha infastidito Brosio ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per accendere il fuoco : All'Isola che non c'è, Betterini sottolinea di come Riccardo Fogli si leghi maggiormente alle persone che lo aiutano, facendolo mangiare durante la permanenza all'Isola. A La Isla Bonita, intanto, Soleil parla con Riccardo e discutono sull'alleanza nata tra Caspar e Bettarini durante la loro permanenza da solitari. prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per ...

Isola dei Famosi 2019 : Jeremias Rodriguez difende l'amore con Soleil Sorgè (foto) : Jeremias Rodriguez, rientrato a Milano dopo l'esperienza all'"Isola dei Famosi", nelle scorse ore, sui social, ha postato una foto (con tanto di dedica) in compagnia della neo fidanzata, Soleil Sorgè, che aspetta di incontrare nuovamente alla fine del programma:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: Jeremias Rodriguez difende l'amore con Soleil Sorgè (foto) pubblicato su Gossipblog.it 13 marzo 2019 15:54.

Fariba Tehrani verso il Grande Fratello dopo il no all’Isola dei Famosi : GF 16: arriva Fariba Tehrani dopo essere stata scartata a L’Isola dei Famosi? Lunedì 8 Aprile, salvo colpi di scena, tornerà in prima serata su Canale 5 la sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. Ma chi saranno gli inquilini che decideranno di rinchiudersi nella casa più spiata dagli italiani? Ovviamente non è dato saperlo con certezza, ma a tal proposito il blog DavideMaggio.it, giusto poco fa, ha ...

Isola dei famosi - la vendetta di Gabriele Parpiglia : "Riccardo Fogli? Quelle due persone che a Mediaset..." : Nuovi strascichi sulla puntata choc dell'Isola dei famosi in cui Fabrizio Corona ha dato del cornuto a Riccardo Fogli. Nonostante dopo una settimana di silenzio, siano arrivate in diretta le tanto sollecitate scuse di Alessia Marcuzzi, ogni giorno si aggiunge un pezzetto al puzzle dell'affaire video

Karina Cascella contro L’Isola dei Famosi? “Non è giusto che…” : Isola dei Famosi opinioniste, Karina Cascella dice la sua: “Sempre le stesse persone!” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Karina Cascella, nota opinionista televisiva, spesse volte presente nei salotti di Maria De Filippi e Barbara d’Urso. E stavolta nel mirino di Karina sono finisce le opinioniste de L’Isola dei Famosi, quindi Alba Parietti e Alda D’Eusanio, ma anche Mara Venier ...

Isola dei Famosi : sulla Isla Bonita Riccardo Fogli è felice - Soleil si mostra pensierosa : Soleil Sorgè sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento all'interno de L'Isola dei Famosi. Giunta alla Isla Bonita dopo essere conquistato nuovamente il titolo di leader, non sembra essere più serena e spensierata come qualche settimana fa. Soleil, dopo aver instaurato un grande rapporto di amicizia con Riccardo Fogli, ha scelto di portarlo con sé per la seconda volta alla Isla Bonita. In questo posto i due naufraghi possono godere di ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi e il giallo degli anabolizzanti : Inaspettata rivelazione di un ex naufrago a "Pomeriggio Cinque". Non solo canne all'Isola dei Famosi, da oggi anche anabolizzanti. L'ex Isolano Yuri Rambaldi, ospite di Barbara d'Urso, non brilla per ...

Alberto Angela - il ritorno con Meraviglie - La PenIsola dei tesori conquista lo share con il 19 - 25 : Il ritorno in tv del divulgatore più amato d'Italia conquista tutti, anche perché la seconda stagione del suo programma gioca in casa, raccontando proprio le bellezze del nostro paese. Dopo i trionfi ...

Isola dei Famosi - Parpiglia conferma di essersi dimesso e sbotta : 'So fare il mio lavoro' : L'Isola dei Famosi continua a far parlare di sé anche se non sono le vicende dei naufraghi ad essere il principale argomento di discussione da parte del pubblico da casa. È l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto durante la diretta dell'ottava puntata, ad aver dato il via di una serie di reazioni a catena che hanno coinvolto anche i vertici del programma. Attraverso un comunicato stampa, infatti, Mediaset ha deciso di porre fine alla ...

