Una Vita | spoiler al 22 marzo | Elvira e Simon si baciano | Blanca sta male

Una Vita anticipazioni : URSULA fa rapire FABIANA? : Il risveglio inaspettato di Jaime Alday (Carlos Olalla) porterà alla nascita di diverse dinamiche nelle trame di Una Vita: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo uscirà improvvisamente dal coma e tutto ciò creerà un’evidente preoccupazione nella perfida URSULA Dicenta (Montse Alcoverro)… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la dark lady temerà che Jaime possa portare alla luce tutte le malefatte ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac è obbligato ad allontanare Elsa dopo il tentato suicido di Antolina, ad Acacias Diego rinuncia alle cure necessarie a salvargli la Vita.

In Italia ha 5 mesi di vita ma in Usa c'è Una speranza - l'appello dei figli : "Aiutateci a salvare mamma" : Giovanna, una mamma di Palermo, è affetta da un tumore al colon con metastasi al fegato, ritenuto incurabile per i medici...

Una Vita - trame fino al 22 marzo : il colonnello Valverde ferito gravemente : Una vita, la fortunata soap opera spagnola di Canale 5 continuerà ad emozionare i numerosi fan anche nei prossimi appuntamenti. Le trame relative agli episodi in onda dal 17 al 22 marzo, rivelano che Victor avrà la meglio nel duello ed il colonnello rimarrà ferito in modo grave. Intanto, Olga darà a Diego un'importante informazione che potrebbe aiutarlo a liberarsi di Ursula mentre Lolita durante una passeggiata, trova morto per strada, la ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Il matrimonio di Victor e Maria Luisa e l'addio alla soap : Victor e Maria Luisa convolano finalmente a nozze, ma si tratterà dell'addio alla serie dei due amati personaggi.

Una Vita - anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : anticipazioni puntata 662 di Una VITA di di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Il dottor Quiles capisce che Diego Alday soffre di un’intossicazione da mercurio, ma il ragazzo non intende farsi curare. Leonor chiede a Blanca di parlare a Diego per convincerlo a farsi ricoverare… Olga svela a Ursula di non essere riuscita ad avvelenare Diego: le è mancato il coraggio… Felipe intende riprendere in mano la difesa di Antoñito, ...

Una Vita Anticipazioni 13 marzo 2019 : Victor spara ad Arturo : Victor ferisce in duello il colonnello Valverde, facendolo stramazzare al suolo con una grave ferita al petto

Spoiler Una Vita prossima settimana : Olga salva i fratelli Alday - Susana disperata : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” sempre più appassionante. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, la diabolica Olga Dicenta frenerà il terribile proposito della madre Ursula, dato che grazie a lei Diego e Samuel Alday si salveranno. La sarta Susana Seler, invece, dopo essere stata smascherata da Arturo in pubblico, visto che tutti gli abitanti ...

Una Vita - anticipazioni 17-22 marzo : Diego in gravi condizioni - Olga potrebbe salvarlo : Nuovi e avvincenti episodi di Una Vita andranno in onda la prossima settimana a partire da domenica 17 marzo e sino a venerdì 22 marzo 2019 ed in cui vedremo come Diego Alday sarà sempre più in precarie condizioni di salute, dopo aver contratto una intossicazione da mercurio. Sarà proprio il giovane ad affidarsi ad Olga, la quale non si rassegnerà all'idea di perdere il suo amato, incontrando però l'opposizione di Ursula, sempre più decisa a ...

Una Vita Anticipazioni 12 marzo 2019 : Diego sviene mentre parla con Leonor : Diego accusa un malore mentre sta parlando con la Hidalgo, nel frattempo Samuel confida le sue perplessità a suo padre.

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita - serale di oggi : Elsa se ne va di casa - Diego sta male : Buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto che oggi 12 marzo potranno seguire ben due episodi delle loro serie televisive preferite. Oltre al tradizionale appuntamento pomeridiano, infatti, le telenovelas troveranno spazio anche in prima serata su Rete 4: per primo andrà in onda Il Segreto a partire dalle ore 21:30, al termine della fascia quotidiana con Stasera italia. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno fino alle ore ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: In casa Palacios arriva un foglietto che contiene delle minacce; Lolita in strada si accorge di un losco individuo, già intravisto in precedenza, e lo sente parlare della Taverna del Capretto. Diego consegna ad Olga una delega legale con cui le dà il diritto di opporsi alle sue cure mediche nel momento in cui l’intossicazione da mercurio prenderà ...