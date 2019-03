Veneto | Tar | su Pedemontana inammissibili ricorsi contro Regione 2

Veneto : Tar - su Pedemontana inammissibili ricorsi contro Regione : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - “Una sentenza che definisce con chiarezza come il percorso giuridico adottato per la realizzazione della Pedemontana Veneta sia, e sia stato, corretto. Ricordo che, affrontando questo dossier, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l’Anac e l’Avvocatura dello Stato. Ho n

Minacce su Facebook a Mattarella - perquisito commerciante Veneto : L'inchiesta partita da un post pubblicato a gennaio: "Per cambiare le cose bisognerebbe ammazzarlo". L'uomo è indagato per oltraggio all'onore del presidente della Repubblica

Agcom : Sud - Lazio e Veneto in ritardo su scuola digitale : Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e Abruzzo sono in ritardo sul fronte della scuola digitale, con livelli di 'connettivita'' e di 'innovazione didattica' inferiori alla media nazionale. Al top, invece, gli istituti di Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata, ma approccio didattico tradizionale nelle scuole di Liguria e Toscana. E' il quadro che emerge dal Report sullo stato di sviluppo ...

Vaccini : il Veneto la prima regione a ospitare una mostra per la corretta informazione : E’ il Veneto la prima regione italiana a ospitare la mostra ‘Mondo Vaccini‘, un evento mirato a promuovere una corretta informazione con obbiettivo la prevenzione delle malattie infettive attraverso la vaccinazione. Realizzata dall’Istituto superiore di sanità, grazie all’adesione della regione del Veneto verrà inaugurata a Padova venerdì 1 marzo, al Museo di storia della medicina nei locali dell’antico ...

Lega : Ciambetti (Veneto) - 'solidarietà a Salvini - scritte di Parma da non sottovalutare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Massima e piena solidarietà a Matteo Salvini. Le minacce di Parma non vanno sottovalutate: l’obiettivo è fomentare un clima di violenza antidemocratica” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non cela la sua “preoccupazione per le scritte mi

Veneto - un progetto di legge per regolamentare la prostituzione : Alcuni Paesi europeiAustriaGermaniaSvizzeraInghilterraItalia e Europa Occidentale e OrientaleIl modello svedesePaesi dell'EstAsiaAfricaprostituzione sì, ma regolamentata. In Consiglio Regionale del Veneto arriva un progetto di legge per una regolamentazione dell’attività. L’ha proposto il consigliere Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), e prevede appositi «albi» registrati nei Comuni, la possibilità di esercitare in «forme associate», ma senza ...

Autonomia : Pd Veneto - spaventare il resto d'Italia è controproducente (2) : (AdnKronos) - "È prevista dalla Costituzione che il centrosinistra ha voluto e che tiene insieme le esigenze di maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione con la solidarietà nazionale. In questo schema nessuno perde e, soprattutto, non si generano le paure e i contrasti crescent

Autonomia : Pd Veneto - spaventare il resto d'Italia è controproducente : Padova, 15 feb. (AdnKronos) - "L’Autonomia del Veneto è vittima della propaganda di Zaia e della Lega". Il segretario regionale del Partito democratico del Veneto, Alessandro Bisato, sottolinea come "i soggetti che si autoproclamano come i principali fautori del federalismo, sono in realtà i primi a

Ci auguriamo che il Veneto respinga la proposta di regolamentare la prostituzione : “Ci auguriamo che il Veneto respinga la proposta di regolamentare la prostituzione. Le donne costrette a prostituirsi sono vittime, rese

‘Ndrangheta in Veneto - sette arresti e perquisizioni da Verona a Crotone contro la famiglia Multari : sette arresti, cinque in carcere e due ai domiciliari, e 20 perquisizioni tra le province di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone. L’operazione del Ros contro la ‘ndrangheta ha documentato, per la prima volta in Veneto, l’operatività di un gruppo “in raccordo con imprenditori locali”. Il blitz, contro la famiglia Multari, è l’epilogo dell’inchiesta iniziata nel 2017 dalla Dda di Venezia, che ha ...

'Ndrangheta in Veneto - operazione del Ros contro la famiglia Multari : Venti perquisizioni e sette arresti per estorsione, violenza, frode, incendio e crimini commessi "con modalità mafiosa"

Universitari diventano serie teatrale allo Stabile del Veneto : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - Uno studente di Economia, un ricercatore di Fisica quantistica, una laureanda in Medicina e un docente di Diritto privato si incontrano sul palcoscenico di un teatro insieme ad altri colleghi e mettono in scena la loro vita da Universitari come se fossero in una serie tel

Eurofighter in volo per aereo sospetto sul Veneto/ Scramble di due caccia da Istrana per intercettarlo : Eurofighter in volo per aereo sospetto sul Veneto: Scramble di due caccia da Istrana per intercettarlo e identificarlo. Le ultime notizie