Tav | Gardini FI a La7 | “Paese bloccato da 4 grillini in linea con la peggiore sinistra

(Di giovedì 7 marzo 2019) Botta e risposta a Coffee Break (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia, Elisabetta, e il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, in merito al M5s e alla sua posizione sul Tav e sulle grandi opere.è tranchant: “I 5 Stelle sono No Tav, No Tap, stanno bloccando tutto. Toninelli hatutto il Paese. C’è un grande imbroglio, perché i 5 Stelle, con il loro continuo chiedere tutto alla piattaforma Rousseau, non hanno mai espresso un vero programma propositivo, ma solo no e vaffa”. E aggiunge, con il plauso dell’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi (Lega): “Il peccato originale è di Mattarella, che, invece di dare al centrodestra l’incarico di governo, lo ha dato al M5s”.Pedullà obietta: “Continuiamo a raccontare che il M5s vuole bloccare i cantieri e le opere in Italia. E non ...

