Biathlon | Mondiali 2019 | l’Italia parte fortissimo | è bronzo nella staffetta mista!

Mondiali Biathlon 2019 – L’Italia subito sul podio a Oestersund : bronzo per gli azzurri nella staffetta mista : subito una medaglia per gli azzurri nella prima giornata di gare dei Mondiali di Biathlon 2019: l’Italia di bronzo nella staffetta mista L’Italia del Biathlon inizia col piede giusto i Mondiali 2019 di Oestersund. Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, piazzandosi alle spalle solo di Norvegia e Germania. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windish sorridono ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Oro alla Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l'ITALIA saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la sprint femminile (8 marzo). Programma - orario e tv. Come vederla in streaming : domani alle 16.15 la 7.5 km sprint femminile animerà la scena nei Mondiali di Biathlon ad Oestersund (Svedia). Sulle nevi scandinave le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contenderanno medaglie e punti importanti per la conquista della Coppa del Mondo. Le due azzurre, grandi protagoniste di questa stagione, saranno tra le osservate speciali avendo fatto vedere grandi cose nelle tappe di Coppa e una continuità di rendimento notevole. Le ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nevica copiosamente ad Östersund. Condizioni difficili per la staffetta mista di oggi : Dopo una lunga attesa i Mondiali 2019 di Biathlon inizieranno il loro darsi ad Östersund (Svezia). Si comincerà dalla staffetta mista e l’Italia con le sue punte è desiderosa di centrare il podio e, perché no, sognare anche il successo. Una gara, da sempre, emozionante e caratterizzata da continui cambi di fronte per via degli errori al poligono, fattore discriminante sul risultato finale. Serie di tiro che saranno complicate, stando alle ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Laura Dahlmeier non sarà al via della staffetta mista per un piccolo problema di salute. Denise Herrmann la sostituirà : Dopo una lunga attesa finalmente si comincia. Oggi, ad Oestersund (Svezia), prenderanno il via i Mondiali di Biathlon ed in programma vi sarà la staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il Bel Paese ha subito delle possibilità di andare a medaglia. Rispetto a quanto preventivato alla vigilia, ci sarà un piccolo cambiamento in tema di formazione: Hofer sarà in terza ...

Mondiali Biathlon 2019 - Dominik Windisch : “Nella giornata giusta mi gioco la medaglia” : A poche ore dal via del Mondiale 2019 di Biathlon, che prenderà il via da Oestersund (Svezia), ci siamo confrontati con Dominik Windisch, il grande protagonista dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per i colori azzurri. Come lo scorso anno, durante la stagione di Coppa del Mondo non è riuscito a mantenere la continuità di rendimento, ottenendo come migliore risultato il quinto posto nella short individual di Canmore (Canada). Da outsider però ...

Mondiali di Biathlon - inaugurato il punto di ritrovo ‘Antholz House’ : presenti anche gli azzurri : Gli azzurri all’inaugurazione di “Antholz House”, punto di ritrovo dei Mondiali di Oestersund La squadra italiana al gran completo ha partecipato all’inaugurazione di “Antholz House” di Oestersund, l’accogliente struttura predisposta dal Comitato Organizzatore dei Mondiali 2020 che si terranno proprio nella località altoatesina dal 12 al 23 febbraio prossimo. Un’ampia area situata nella zona ...

Mondiali Biathlon 2019 - Lisa Vittozzi : “Ci proverò per la medaglia in ogni gara. Darò tutto per il pettorale giallo” : Lisa Vittozzi è determinata e convinta dei propri mezzi in vista dei Mondiali di Biathlon ad Oestersund che scatteranno oggi con la staffetta mista. Impegnata come da tradizione in prima frazione, la sappadina ha ambizioni importanti di medaglia in ogni competizione e lotterà gara per gara per difendere il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che oggi mantiene con 7 punti di vantaggio su Dorothea Wierer ...

Biathlon - Lukas Hofer : “Devo sfruttare le occasioni e lottare con i migliori. Ai Mondiali serve anche fortuna” : A 9 anni dalla sua prima partecipazione iridata (Staffetta mista Khanty Mansiysk 2010), Lukas Hofer è pronto e motivato per il via dei Campionati Mondiali di Oestersund, appuntamento principale degli azzurri del Biathlon. Il Carabiniere nativo di San Lorenzo di Sebato è riuscito a salire sul podio in questa stagione nell’inseguimento di Oberhof ed ha tutte le carte per potersi giocare le medaglie con i migliori della disciplina. Come hai ...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 7 febbraio). Programma - orario e tv : L’attesa è finita, ormai stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in Programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Dunque l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione ...