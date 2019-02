Belen Rodriguez malata | non va a Sanremo Young Il video | ecco dov' era ieri sera

Belen Rodriguez non si presenta a Sanremo Young : ha l'influenza : "Belen questa sera non è con noi. l'influenza non guarda in faccia nessuno, purtroppo. Parlo alla sedia vuota come se ci fosse lei qui: Belen, ci vediamo venerdì prossimo". Così Antonella Clerici annuncia al pubblico l'assenza di Belen Rodriguez dalla seconda puntata di Sanremo Young, in corso su Rai 1 in questo venerdì 22 febbraio 2019.prosegui la letturaBelen Rodriguez non si presenta a Sanremo Young: ha l'influenza pubblicato su ...