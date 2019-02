Fecondazione eterologa | in Italia ancora troppo poche le donatrici di ovociti

Fecondazione eterologa cresce del 120%. Ma l’Italia è in ritardo di dieci anni. E 9 gameti su 10 arrivano dall’estero : Spagnolo, danese, svizzero, ceco, austriaco. Nei figli della Fecondazione eterologa fatta da coppie italiane scorre sangue straniero, con buona pace del nazionalismo. I motivi sono vari. Il primo ha a che fare col fatto che, nonostante questa pratica sia permessa dal 2014 e oggi persino inserita nei Lea (livelli essenziali di assistenza), le coppie italiane continuano a partire per l’estero. Lo fanno ancora in migliaia – 7.000 le coppie che ...

Il caso : mamma a 65 anni - l’Inps le nega il Bonus Bebè “perché in Italia non è previsto per celibi o nubili che hanno fatto la Fecondazione eterologa” : Nel novembre 2015, all’età di 65 anni, diventa mamma con una fecondazione eterologa effettuata in Spagna. “Da tre anni alla signora S.N, cassiera di supermercato residente a Milano, l’Inps nega l’accesso al Bonus Bebè perché in Italia – le ha comunicato il call center dell’istituto – non è previsto per i cittadini celibi o nubili che hanno fatto ricorso ad inseminazione eterologa, pratica ...