Calcio | una donna pugliese dietro i successi dell' Atletico Madrid | Maria Teresa nella

Alba Parietti : "Collovati ha detto una stupidaggine. Io ho aperto alle donne le porte del Calcio perché la più brava a trattare con il mondo maschile" : Continuano le polemiche e gli attacchi mediatici a Fulvio Collovati dopo l'intervento durante la trasmissione Quelli che il calcio. Anche Alba Parietti è intervenuta sulla vicenda, criticando aspramente le dichiarazioni del commentatore sportivo ai microfoni di Radio Cusano Campos. "Capisco che in un anno in cui la nazionale italiana femminile va ai mondiali di calcio e gli uomini no a qualcuno possano girare le scatole", ha affermato la ...

Ecco perché Sky dovrà pagare una multa da 7 milioni per il Calcio : Roma, 18 feb., askanews, - Il 'pacchetto calcio' costa a Sky una multa da sette milioni di euro: glie l'ha comminata l'Antitrust per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva. Lo comunica la stessa ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

PUMA Power Up Cup : PUMA - AC Milan e PG Esports insieme per il primo torneo di PES 2019 organizzato in collaborazione con una squadra di Calcio : Gli eSport legati a PES 2019 si tingono di rossonero con un evento nato dalla collaborazione di AC Milan, PUMA e PG Esports. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Che il calcio sia una delle più grandi passioni degli italiani non è certo un mistero. È l'unico sport sempre in vetta alle classifiche, una delle discipline più seguite della penisola, una vera e propria religione, tanto che le partite domenicali sono diventate un rito, un ...

Quelli che il Calcio - Collovati : "Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco" : Polemiche furenti per le parole pronunciate da Fulvio Collovati domenica pomeriggio a Quelli che il calcio. L’ex calciatore, presenza fissa nel programma di Raidue, si è improvvisamente rivolto a Sara Peluso, collegata dallo stadio Castellani di Empoli.“Sara è un’amica, ma quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio” ha detto Collovati, scatenando la prevedibile reazione dei presenti.prosegui la ...

Calcioscommesse - Paoloni : "Scommettono tutti - anche in Serie A. È una m...a" : In questo momento non mi sento di dire niente, perché comunque ho capito che persone sono, ho capito che il mondo del calcio fa schifo, è tutta una merda . Loro sono i primi a sapere tutto quanto di ...

Morto a 12 anni durante una partita : Calcio vicentino in lutto - per Samuele un minuto di silenzio : La comunità di Arsiero sconvolta per la morte del giovane Samuele Meneghini, un ragazzino di dodici anni deceduto mentre giocava a calcetto con gli amici. Il mondo del calcio vicentino in lutto: la Figc di Vicenza e Bassano ha disposto per tutte le gare del weekend un minuto di raccoglimento per ricordare Samuele e offrire un segno di vicinanza alla sua famiglia.Continua a leggere

Inter - paura per Wanda Nara : sasso contro l'auto. La moglie di Icardi accompagnava i figli ad una partita di Calcio. Farà denuncia : Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto. In macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di paura per la moglie e agente...

Paura per Wanda Nara : sasso contro l'auto. La moglie di Icardi accompagnava i figli ad una partita di Calcio. Farà denuncia : Wanda Nara è sotto choc: un sasso stamattina ha colpito il finestrino della sua auto. In macchina con lei c'erano anche i tre figli maschi. Attimi di Paura per la moglie e agente...

Atalanta-Milan - Gattuso : “affrontiamo una grande realtà del Calcio italiano” : “Domani ci vuole l’elmetto. Giochiamo con una squadra che negli ultimi anni e’ diventata una realta’ del calcio italiano. Fisicamente e’ una squadra incredibile e abbinano grande qualita'”. Sono le parole di Gattuso in vista dello scontro Champions Atalanta-Milan: “Abbiamo lavorato con grande serieta’, domani ci vuole grande carattere e grandissima voglia. Bisogna farsi trovare pronti, ...

Ghirelli (Presidente Lega Pro) sull’esclusione del Matera Calcio : “È una sconfitta per tutti” : “Sono addolorato dell’esclusione dal campionato Serie C del club calcistico di una tra le più belle città del mondo come Matera. È una sconfitta, è così che io la considero. È una sconfitta perché esce un club di grandi tradizioni calcistiche. È una sconfitta per il sistema Calcio perché il Commissario Coni-Figc non avendo fatto rispettare le regole, all’inizio del campionato, è stato causa di una caduta di credibilità seria. Chiedo ...

Una carriera riassunta in una maglia : l'ultima moda del Calcio : La geniale intuizione è di Floor Wesseling, designer della 'Blood In Blood Out', azienda olandese che si diverte a 'mischiare' maglie da calcio realizzando piccoli capolavori. E adesso tutti i più ...

Calcio : Nicolò Zaniolo - un predestinato? L’italiano più giovane di sempre a fare una doppietta nella moderna Champions League : 19 anni e 225 giorni: è questa l’età con cui Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha realizzato la sua prima doppietta in Champions League, essendo il più giovane giocatore italiano a compiere un’impresa simile. Una partita, quella contro il Porto, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League nella quale il classe ’99 ha fatto vedere qualità non comuni. Al di là delle due marcature, è il peso della ...

Santa Maria delle Mole (Calcio - Promozione) - Agostini : «A Torrenova una vittoria fondamentale» : Roma – Il presidente Claudio Barbaria, poco tempo fa, aveva chiesto meno complimenti e più punti. E il Santa Maria delle Mole lo ha accontentato andandoseli a prendere sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. Le reti di Spaziani (su rigore) e Sansotta hanno permesso ai castellani di conquistare tre punti pesantissimi nella volata salvezza come conferma anche il giovane esterno sinistro difensivo classe 2000 Alessandro Agostini. «Era ...