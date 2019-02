Il senatore Sanders si ricandida | “Completiamo la rivoluzione”

ilfogliettone

: ?? #Breaking: il senatore Bernie #Sanders ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali USA 2020. - you_trend : ?? #Breaking: il senatore Bernie #Sanders ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali USA 2020. - GeopoliticalCen : Il senatore Bernie Sanders si candida per le prossime presidenziali degli Stati Uniti - scuroscuroscuro : Usa 2020, Bernie Sanders ci riprova: 'Mi candido alle presidenziali' Il senatore, di 77 anni, parteciperà alle prim… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Bernieci riprova. Quattro anni fa, era solo unindipendente 'socialista' del Vermont che si candidava alle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti; questa volta, sarà tra i favoriti per la nomination, in una competizione già affollata anche nello spazio 'a sinistra' da lui interamente occupato alle primarie del 2016, quando fu l'unico rivale di Hillary Clinton. "Insieme, abbiamo dato inizio a una rivoluzione politica. Ora, è il momento di completare quella rivoluzione e mettere in pratica la visione per cui abbiamo combattuto". Questo il messaggio inviato per e-mail e contenuto nel video con cui ilha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie democratiche per le presidenziali statunitensi del 2020."La nostra campagna non è solo per sconfiggere Donald Trump, il più pericoloso presidente nella storia americana moderna" ha ...