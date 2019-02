ilpost

: La Polonia ha accusato il governo israeliano di avere detto frasi «razziste e inaccettabili» sui polacchi e l’Oloca… - ilposticino : La Polonia ha accusato il governo israeliano di avere detto frasi «razziste e inaccettabili» sui polacchi e l’Oloca… - ilpost : La Polonia ha accusato il governo israeliano di avere detto frasi «razziste e inaccettabili» sui polacchi e l’Oloca… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo paese non parteciperà alla riunione del “gruppo di Visegrád” (che include quattro paesi dell’Europa centrale) fissata per martedì in Israele. La decisione è stata presa a causa di alcune