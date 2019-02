Juventus | Paratici è scatenato | “Icardi? Abbiamo chiesto informazioni Su Zaniolo…”

Atletico Madrid-Juventus - tra Champions League e calciomercato : Paratici sonda Savic : Atletico Madrid-Juventus sarà anche l’occasione per Paratici per parlare dell’ex Fiorentina Savic, il quale piace ai bianconeri Atletico Madrid e Juventus si affronteranno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera. La gara sarà anche l’occasione per parlare del possibile approdo in bianconero di un difensore che piace molto a Paratici ed Allegri. Si tratta dell’ex Fiorentina Savic, centrale ...

Juventus - Paratici svela i piani bianconeri : ''Icardi? Se ne riparlerà a giugno'' : Intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radiodue, Fabio Paratici ha parlato delle future strategie di mercato della Juventus . Dimostra di avere le idee chiare Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva della Juventus dopo la ...

Juventus - Paratici : 'Dybala diventerà una bandiera - Allegri resta - Icardi è dell'Inter' : La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1. Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in ...

Juventus - Paratici svela tutto : le voci su Icardi ed il futuro di Dybala e Allegri : “Noi stiamo bene, con l’Atletico saranno due partite impegnative e difficili. La Champions però non è un ossessione, ma uno stimolo. Ogni anno cerchiamo di essere competitivi in ogni competizioni. Per vincerla servono tante cose, anche un po’ di fortuna. Si deciderà sui dettagli”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juvents, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...

Icardi-Juventus - il ds Paratici a 'Radio Anch'io' : 'La nostra non era azione di disturbo' : A parlare su Rai Radio1 durante la trasmissione Radio anch'io Sport è Fabio Paratici: " Icardi? Tengo a chiarire che la nostra non era un'azione di disturbo e che ultimamente non ci sono stati ...

Juventus - Paratici : «Nessuna azione di disturbo su Icardi» : Paratici Icardi – A due giorni dall’importantissima sfida di Champions League con l’Atletico Madrid, il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto alla trasmissione “Radio anch’io sport” su Radio 1. Paratici ha esordito parlando appunto della competizione, e del momento dei bianconeri: «La Champions non è un’ossessione, ma uno stimolo. Noi stiamo bene, […] L'articolo Juventus, Paratici: «Nessuna azione di ...

Juventus - parla Paratici : «Sondaggio per Icardi. Dybala sarà la bandiera» : Abbiamo dimostrato di giocare a grandi livelli in Europa " sono le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai Uno. Il dirigente della Juventus ha parlato di Champions ...

Juventus su Icardi - la verità di Fabio Paratici : “i contatti con Wanda Nara? Nessuna azione di disturbo” : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato della situazione Icardi, spiegando i motivi del contatto con Wanda Nara “Icardi? Tengo a chiarire che la nostra non era una azione di disturbo e che ultimamente non ci sono stati contatti. L’azione era informativa sulla possibilità che Icardi potesse cambiare squadra e se la Juve fosse di suo gradimento: non è stata una azione di disturbo ma una azione di informazione come si fa ...

Chiesa-Juventus - assalto Paratici : ecco chi può essere sacrificato : Chiesa-Juventus – RaiSport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, enfant prodige del calcio italiano e gioiello della Fiorentina con ambizioni europee. L’attaccante viola è sempre nel mirino di Paratici che pensa ad assicurarsi una prelazione in vista della sessione di Giugno, quando proverà a sferrare l’affondo decisivo. Chiesa-Juventus, Kean contropartita nell’affare? Nell’affare, secondo […] More

Calciomercato Juventus - Paratici supera il Real Madrid : colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – La rifondazione difensiva della Juventus ripartirà da un centrale molto giovane ma già di spessore internazionale. È questo l’identikit dell’obiettivo di mercato della dirigenza juventina che si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca del tassello giusto da cui far partire il restyling del reparto arretrato. L’obiettivo prioritario, come conferma l’entrata in scena del […] More

Calciomercato Juventus - Nedved e Paratici non mollano il nuovo CR7 : Calciomercato Juventus – Ha solo 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d’Europa e ha una clausola che supera i 100 milioni di euro. Joao Felix si candida ad essere il nuovo crack del calcio mondiale. Non per niente le grandi sono pronte ad un investimento importante per strapparlo al Benfica che intanto lavora […] More

Ndombelè-Juventus - Paratici incontra l’agente : fatta per il nuovo Pogba? : Ndombelè-Juventus – Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i contatti non si sono fermati qui, perché c’è un vero e proprio filo diretto tra il […] More

Rabiot-Juventus - trattativa ancora viva : Paratici ri-avvia i contatti : Rabiot-Juventus – La Juventus si era mossa anni fa per lui, prima che l’ultimo rinnovo contrattuale con il Paris Saint-Germain allontanasse momentaneamente l’ipotesi Serie A: ma Adrien Rabiot non è mai scomparso dai radar bianconeri. Leggi anche: Juventus Frosinone streaming: ecco dove seguire il match, no Rojadirecta Rabiot-Juventus, la situazione Il centrocampista francese si svincolerà a giugno dal PSG e, secondo il Mundo ...

Juventus - Paratici pensa al mercato e si è già mosso per visionare De Ligt : Nei giorni scorsi la Juventus ha emesso un bond da 175 milioni per ottimizzare il debito bianconero e per le esigenze di cassa del club. La società potrebbe anche decidere di investire una parte di questi soldi nel mercato e in tal senso sono già uscite diverse voci su possibili acquisti. Fabio Paratici potrebbe mettere parte di questo tesoretto sulla campagna acquisti e i nomi accostati alla Juve sono di assoluto livello. Uno dei profili che i ...