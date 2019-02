Nfl | Kaepernick chiude la causa contro la lega del football in cambio di un ricco

Nfl - risarcimento milionario per Kaepernick : L'ex quarterback dei San Francisco 49ers , divenuto famoso nel mondo perché si inginocchiava durante l'esecuzione dell'inno nazionale in segno di protesta contro le ingiustizie razziali a discapito ...

Nfl - risarcimento milionario per Kaepernick : fu discriminato per la sua battaglia antirazzista : Dopo i commenti del 2017 del presidente Usa Donald Trump, che aveva chiesto ai proprietari Nfl di tagliare chi "contestava" l'inno, la protesta si era "gonfiata" ulteriormente, diventando politica. ...

"Boicottate la Nfl e non suonate al Super Bowl" : l'appello ai Maroon 5 in difesa di Kaepernick - : «Fino a quando la Lega non cambierà la sua politica e sosterrà il diritto costituzionale dei giocatori di protestare, nessun artista dovrebbe accettare di collaborare con la NFL. Unisciti a me, ...