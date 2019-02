F1 Ferrari | Rosberg | «Leclerc può vincere il mondiale»

F1 - Rosberg dà una chance alla Ferrari : “Hamilton non è imbattibile” : Lewis Hamilton non è invincibile, questo il parere illustre del suo ex compagno in Mercedes Nico Rosberg, il quale crede in un Mondiale aperto “Lewis Hamilton non è invincibile. E’ indubbiamente uno dei più forti piloti di tutti i tempi, ma anche lui ha i suoi punti deboli. Se le cose non vanno per il verso giusto anche Lewis può avere cedimenti dal punto di vista delle prestazioni e delle motivazioni, aprendo il fianco ai suoi ...