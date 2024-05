Marco Manfrinati confessa | “Il mio obiettivo era la mia ex - mio suocero si è messo in mezzo e l’ho accoltellato”

Il 40enne si era autosospeso dall'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio dopo che era stato denunciato per atti persecutori nei confronti ex moglie e della suocera. È accusato di omicidio e lesioni gravi

L'uomo, ex avvocato a Varese già sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, era già stato denunciato più volte dall'ex compagna. La Procura ne aveva chiesto l'arresto un anno fa, ma la richiesta non era stata accolta. Una perizia lo aveva ...

Varese – Ha ammesso di avere colpito al volto con un coltello la ex moglie, sfregiandola. Poi avrebbe voluto allontanarsi per costituirsi in questura a Varese. Si è difeso, sostenendo di avere sferrato le coltellate mortali all'ex suocero nel ...

