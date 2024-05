(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – L'ennesimoperVolodymyrquesta volta è stato ordito in seno agli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Eha diffuso anche il prezzo della ‘corruzione’. Almeno unoassassini assoldati dal network di spie russo che volevatra gli altri il presidente ucraino "avrebbeun compenso di 80mila dollari (, ndr) per colpire". E’ quanto emerge da un audio intercettato tra i cospiratori al soldo di Mosca, riferisce il portavoce del servizio di sicurezza Sbu, Artem Dekhtyarenko. In un video che immortala anche un presunto 007 russo, sembra che l'offerta sia riferita in particolare all'attacco con missili e droni pianificato ai danni del capo ...

"Un regalo a Putin". L'obiettivo del complotto per uccidere Zelensky - "Un regalo a Putin". L'obiettivo del complotto per uccidere zelensky - Mentre t’allontanerai, verosimilmente sentirai forti esplosioni”, dice una voce in russo. Sventato un piano per uccidere zelensky. Arrestati due ufficiali al servizio di Mosca Secondo l’intelligence ...

"Uccidere Zelensky costa 74mila euro”. Kiev: “E’ la cifra ricevuto da uno degli arrestati per il complotto” - "uccidere zelensky costa 74mila euro”. Kiev: “E’ la cifra ricevuto da uno degli arrestati per il complotto” - E’ quanto emerge da un audio intercettato tra i cospiratori al soldo di Mosca, riferisce il portavoce del servizio di sicurezza Sbu, Artem Dekhtyarenko ...

Kiev, '74mila euro per il complotto contro Zelensky' - Kiev, '74mila euro per il complotto contro zelensky' - Almeno uno degli assassini assoldati dal network di spie russo che voleva uccidere tra gli altri il presidente ucraino Volodymyr zelensky "avrebbe ricevuto un compenso di 80mila dollari per colpire": ...